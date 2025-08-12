Источник: Карпаты получают процент за каждый трансфер Руха
Защитник Виталий Роман вскоре перейдет из Руха в польскую Лехию Гданськ
Опубликована информация, что львовские «Карпаты» получают определенный процент с каждого трансфера футболистов «Руха».
По данным источника, такое соглашение действует в отношении всех продаж игроков клуба из Винников, независимо от направления их перехода.
Последним примером стал будущий трансфер 22-летнего левого защитника Виталия Романа в польскую «Лехию». Сумма сделки составила 700 тысяч евро, которые будут выплачены двумя траншами по 350 тысяч. Часть этих средств поступит «Карпатам».
Роман – воспитанник львовского клуба, который перешёл в «Рух» в октябре 2020 года. В нынешнем сезоне он провел 1 матч и отметился 1 голом.
В конце декабря 2024 года «Карпаты» и «Рух» объявили об объединении усилий и стратегическом сотрудничестве для развития львовского футбола.
