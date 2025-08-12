Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Источник: Карпаты получают процент за каждый трансфер Руха
Украина. Премьер лига
12 августа 2025, 01:34 | Обновлено 12 августа 2025, 02:00
Защитник Виталий Роман вскоре перейдет из Руха в польскую Лехию Гданськ

ФК Рух Львов. Виталий Роман

Опубликована информация, что львовские «Карпаты» получают определенный процент с каждого трансфера футболистов «Руха».

По данным источника, такое соглашение действует в отношении всех продаж игроков клуба из Винников, независимо от направления их перехода.

Последним примером стал будущий трансфер 22-летнего левого защитника Виталия Романа в польскую «Лехию». Сумма сделки составила 700 тысяч евро, которые будут выплачены двумя траншами по 350 тысяч. Часть этих средств поступит «Карпатам».

Роман – воспитанник львовского клуба, который перешёл в «Рух» в октябре 2020 года. В нынешнем сезоне он провел 1 матч и отметился 1 голом.

В конце декабря 2024 года «Карпаты» и «Рух» объявили об объединении усилий и стратегическом сотрудничестве для развития львовского футбола.

Николай Степанов Источник: ТаТоТаке
