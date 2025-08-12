Сможет ли Арсенал повторить историческое достижение в следующем сезоне?

На этой неделе состоятся первые матчи нового сезона АПЛ.

«Арсенал» трижды подряд финишировал вторым в чемпионате. Ближе всего к чемпионству лондонцы были в сезоне 2023/24, когда им не хватило всего трех очков («Арсенал» – 89, «Манчестер Сити» – 91).

Интересным фактом является то, что в последний раз, когда «канониры» трижды подряд финишировали вторыми (1998/99, 1999/00, 2000/01), они выиграли АПЛ в следующем сезоне (2001/02).

Арсенал в сезонах 1998/99-2001/02

1998/99 – 2

1999/00 – 2

2000/01 – 2

2001/02 – 1

Арсенал в сезонах 2022/23-2024/25

2022/23 – 2

2023/24 – 2

2024/25 – 2

2025/26 – ?