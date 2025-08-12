Сможет ли Арсенал повторить историческое достижение в следующем сезоне?
«Канониры» трижды подряд становились вторыми в АПЛ
На этой неделе состоятся первые матчи нового сезона АПЛ.
«Арсенал» трижды подряд финишировал вторым в чемпионате. Ближе всего к чемпионству лондонцы были в сезоне 2023/24, когда им не хватило всего трех очков («Арсенал» – 89, «Манчестер Сити» – 91).
Интересным фактом является то, что в последний раз, когда «канониры» трижды подряд финишировали вторыми (1998/99, 1999/00, 2000/01), они выиграли АПЛ в следующем сезоне (2001/02).
Арсенал в сезонах 1998/99-2001/02
- 1998/99 – 2
- 1999/00 – 2
- 2000/01 – 2
- 2001/02 – 1
Арсенал в сезонах 2022/23-2024/25
- 2022/23 – 2
- 2023/24 – 2
- 2024/25 – 2
- 2025/26 – ?
Arsenal have finished second in each of the last three seasons.— The Athletic | Football (@TheAthleticFC) August 11, 2025
The last time they did that (1998-1999, 1999-2000 and 2000-2001), they won the league the following season (2001-02).
With the arrival of Viktor Gyokeres and over £192million spent this summer, will history repeat… pic.twitter.com/KErop0TTbk
