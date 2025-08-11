Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Первая лига
11 августа 2025, 22:27 | Обновлено 11 августа 2025, 23:37
Низкий уровень судейства. Ступар проанализировал момент в матче Черноморца

Количество нареканий футболистов на уровень судейства увеличивается

Низкий уровень судейства. Ступар проанализировал момент в матче Черноморца
ФК Черноморец

Позади всего два тура в Первой лиге чемпионата Украины, а количество жалоб тренеров и футболистов на уровень судейства с каждым матчем увеличивается.

Бывший арбитр ФИФА Мирослав Ступар эксклюзивно для Sport.ua остановился на самых резонансных случаях судейской необъективности.

«К сожалению, в обоих случаях, на которые я хочу обратить внимание, пострадавшей оказалась команда «Подолье». Сначала в матче первого тура с ФК ЮКСА странности показывал рефери Степан Лапко из Львова, что повлияло на ход событий в противостоянии.

А 10 августа в поединке с «Черноморцем» арбитр Павел Плешко из Кременчуга не назначил очевидный пенальти в ворота одесситов. Александр Скляр на 67-й минуте в штрафной явно толкнул в спину нападающего хозяев, который рвался к воротам.

Рефери почему-то не заметил этот фол. Сложилось впечатление, что его больше интересовала, какой на падение соперника будет реакция ветерана и экс-защитника сборной Украины Ярослава Ракицкого, который сейчас выступает за «Черноморец»

Я не думаю, что Лапко и Плешко специально ущемляли «Подолье». Для этого нужны веские доказательства. Скорее всего, у них просто низкий уровень судейства. С этим надо что-то делать, потому что из-за выходок арбитров страдают команды, и сводится на нет тренировочный процесс».

Спорный эпизод в матче Подолье – Черноморец – 0:2

Видеозапись матча: Подолье – Черноморец – 0:2

Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
Victor673256ua
Раніше була інформація, що суттєва частина арбітрів не виконала нормативи по фізичній підготовці. В очах темніє, у боці коле, то вже не футболу. 
_9Quantum19_
Та годі вам... Балакін не побачив фолу на Є. Коноплі, хоча того відверто штовхали руками в спину у грі проти "Карпат". І це в УПЛ. А ви хочете нормального суддівства у ПФЛ.
