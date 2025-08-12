Эксперт: «У Шахтера сразу проблемы, когда в основе выходят украинцы»

Известный журналист и комментатор Игорь Цыганык считает, что у Шахтера уже появилась зависимость от бразильских легионеров, которые в УПЛ не могут все выйти в основе из-за лимита.

Кроме того, некоторые игроки сейчас травмированы.

«У Шахтера возникают проблемы, когда в основе появляются украинцы, заметили? Если бразильцы – совсем другая история, другой уровень и класс. Если украинцы, то сразу потеря очков. Нет Алиссона, нет Кевина – сразу проблемы. Это болезнь Шахтера, им нужно что-то делать с этим».

«Судаков, конечно, провел хороший матч, но не работает в Шахтере, если они хотят, чтобы бразильцы решали в еврокубках, а украинцы – в УПЛ», – сказал Цыганык.