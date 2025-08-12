Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Эксперт: «У Шахтера сразу проблемы, когда в основе выходят украинцы»
Украина. Премьер лига
12 августа 2025, 16:59 | Обновлено 12 августа 2025, 17:47
8

Эксперт: «У Шахтера сразу проблемы, когда в основе выходят украинцы»

Цыганык отмечает зависимость от бразильцев

Эксперт: «У Шахтера сразу проблемы, когда в основе выходят украинцы»
ФК Шахтер

Известный журналист и комментатор Игорь Цыганык считает, что у Шахтера уже появилась зависимость от бразильских легионеров, которые в УПЛ не могут все выйти в основе из-за лимита.

Кроме того, некоторые игроки сейчас травмированы.

«У Шахтера возникают проблемы, когда в основе появляются украинцы, заметили? Если бразильцы – совсем другая история, другой уровень и класс. Если украинцы, то сразу потеря очков. Нет Алиссона, нет Кевина – сразу проблемы. Это болезнь Шахтера, им нужно что-то делать с этим».

«Судаков, конечно, провел хороший матч, но не работает в Шахтере, если они хотят, чтобы бразильцы решали в еврокубках, а украинцы – в УПЛ», – сказал Цыганык.

Шахтер Донецк Игорь Цыганык Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Иван Зинченко Источник: Циганик LIVE
Комментарии 8
Bond.v.v.
Циган журналіст і коментатор, ну ніяк не експерт.
+1
Alexander Melniciuc
З Ільвесом у першій грі і з Бешикташем у старті було по шість українців. Але ж то Циганик(
+1
Bond.v.v.
Ахматову треба купити клуб в Бразилії і косити там бабло.
0
Перець
Крім Бондаренка ,всі інші баласт 
0
Burevestnik
Якась хня від експердо-жерналісто-коментатора...
На офіційному сайті ШД вказано, шо в основному 
списку гравців 15 легіонерів, в т.ч.  10 бразильців.
Якщо 1 чи 3 бразильця "вилетіло",
то є ще 7-9 бразильців.
Шо ото він   чот зна шо несе?
Чи половину бразильців купили як на базарі - за гривню пучок?
0
Микола Унгурян
в принципі тут Циганик правий, таки є проблеми у шд якщо випадають 1-2 бразильці
0
_ Moore
цигавнюк продався рінаху і вже бреще на користь кротів. Алісона та Кевіна у Львові міняли інші бразильці, і це просто дізнатися, якщо подивитися на стартовий склад в протоколі.
-1
