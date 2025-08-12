Эксперт: «У Шахтера сразу проблемы, когда в основе выходят украинцы»
Цыганык отмечает зависимость от бразильцев
Известный журналист и комментатор Игорь Цыганык считает, что у Шахтера уже появилась зависимость от бразильских легионеров, которые в УПЛ не могут все выйти в основе из-за лимита.
Кроме того, некоторые игроки сейчас травмированы.
«У Шахтера возникают проблемы, когда в основе появляются украинцы, заметили? Если бразильцы – совсем другая история, другой уровень и класс. Если украинцы, то сразу потеря очков. Нет Алиссона, нет Кевина – сразу проблемы. Это болезнь Шахтера, им нужно что-то делать с этим».
«Судаков, конечно, провел хороший матч, но не работает в Шахтере, если они хотят, чтобы бразильцы решали в еврокубках, а украинцы – в УПЛ», – сказал Цыганык.
На офіційному сайті ШД вказано, шо в основному
списку гравців 15 легіонерів, в т.ч. 10 бразильців.
Якщо 1 чи 3 бразильця "вилетіло",
то є ще 7-9 бразильців.
Шо ото він чот зна шо несе?
Чи половину бразильців купили як на базарі - за гривню пучок?