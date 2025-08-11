Суарес сравнялся с Рамосом по количеству матчей в карьере
Кто опережает уругвайского нападающего в рейтинге по количеству матчей?
В очередном матче MLS «Интер Майами» на выезде проиграл «Орландо Сити» со счетом 1:4.
Луис Суарес провел еще один матч за американский «Интер».
Уругвайский футболист вышел на 10-е место по количеству сыгранных матчей в карьере (1014), сравнявшись с Серхио Рамосом из «Монтеррея».
Лионель Месси, занимающий третье место в рейтинге матчей, снова пропустил матч из-за травмы.
Игроки с наибольшим количеством матчей в XXI веке
- 1354 – Фабио (Бразилия)
- 1281 – Криштиану Роналду (Португалия)
- 1116 – Лионель Месси (Аргентина)
- 1114 – Лука Модрич (Хорватия)
- 1084 – Ясухито Эндо (Япония)
- 1056 – Жоау Моутинью (Португалия)
- 1039 – Икер Касильяс (Испания)
- 1033 – Эдин Джеко (Босния и Герцеговина)
- 1033 – Дани Алвес (Бразилия)
- 1014 – Серхио Рамос (Испания)
- 1014 – Луис Суарес (Уругвай)
Luis Suárez 🇺🇾 llega a 1️⃣0️⃣1️⃣4️⃣ partidos jugados en el Siglo XXI, igualando los 1014 juegos de Sergio Ramos 🇪🇸 en el siglo.— Only Stats (@TheGoatStats) August 11, 2025
Suárez ya es el 🔟mo jugador con más partidos jugados en este Siglo XXI.
El puesto 9️⃣ y 8️⃣ son:
- Edin Dzeko 🇧🇦 1033
- Dani Alves 🇧🇷 1033#mls… pic.twitter.com/qJVKafxtuS
