  4. Суарес сравнялся с Рамосом по количеству матчей в карьере
Major League Soccer
11 августа 2025, 11:58 |
Суарес сравнялся с Рамосом по количеству матчей в карьере

Кто опережает уругвайского нападающего в рейтинге по количеству матчей?

Суарес сравнялся с Рамосом по количеству матчей в карьере
Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Суарес

В очередном матче MLS «Интер Майами» на выезде проиграл «Орландо Сити» со счетом 1:4.

Луис Суарес провел еще один матч за американский «Интер».

Уругвайский футболист вышел на 10-е место по количеству сыгранных матчей в карьере (1014), сравнявшись с Серхио Рамосом из «Монтеррея».

Лионель Месси, занимающий третье место в рейтинге матчей, снова пропустил матч из-за травмы.

Игроки с наибольшим количеством матчей в XXI веке

  • 1354 – Фабио (Бразилия)
  • 1281 – Криштиану Роналду (Португалия)
  • 1116 – Лионель Месси (Аргентина)
  • 1114 – Лука Модрич (Хорватия)
  • 1084 – Ясухито Эндо (Япония)
  • 1056 – Жоау Моутинью (Португалия)
  • 1039 – Икер Касильяс (Испания)
  • 1033 – Эдин Джеко (Босния и Герцеговина)
  • 1033 – Дани Алвес (Бразилия)
  • 1014 – Серхио Рамос (Испания)
  • 1014 – Луис Суарес (Уругвай)
Major League Soccer (MLS) Интер Майами Орландо Сити Луис Суарес Серхио Рамос Лионель Месси
