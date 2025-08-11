Суарес сравнялся с Рамосом по количеству матчей в карьере

В очередном матче MLS «Интер Майами» на выезде проиграл «Орландо Сити» со счетом 1:4.

Луис Суарес провел еще один матч за американский «Интер».

Уругвайский футболист вышел на 10-е место по количеству сыгранных матчей в карьере (1014), сравнявшись с Серхио Рамосом из «Монтеррея».

Лионель Месси, занимающий третье место в рейтинге матчей, снова пропустил матч из-за травмы.

Игроки с наибольшим количеством матчей в XXI веке

1354 – Фабио (Бразилия)

1281 – Криштиану Роналду (Португалия)

1116 – Лионель Месси (Аргентина)

1114 – Лука Модрич (Хорватия)

1084 – Ясухито Эндо (Япония)

1056 – Жоау Моутинью (Португалия)

1039 – Икер Касильяс (Испания)

1033 – Эдин Джеко (Босния и Герцеговина)

1033 – Дани Алвес (Бразилия)

1014 – Серхио Рамос (Испания)

1014 – Луис Суарес (Уругвай)