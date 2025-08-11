12 августа 2025 года состоится ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между кипрским «Пафосом» и киевским «Динамо».

Игра пройдет на стадионе «Аполлон Арена» в Лимассоле.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Футболисты, тренерский штаб и персонал столичного клуба уже прибыли на Кипр, о чем сообщила пресс-служба «бело-синих».

ФОТО. Динамо прибыло на Кипр