Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига чемпионов
ФОТО. Динамо прибыло на Кипр

Киевляне 12 августа проведут матч Лиги чемпионов

ФК Динамо Киев

12 августа 2025 года состоится ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между кипрским «Пафосом» и киевским «Динамо».

Игра пройдет на стадионе «Аполлон Арена» в Лимассоле.

Футболисты, тренерский штаб и персонал столичного клуба уже прибыли на Кипр, о чем сообщила пресс-служба «бело-синих».

Динамо Киев Пафос Пафос - Динамо Лига чемпионов фото переезд (перелет)
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
