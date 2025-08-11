Лига чемпионов11 августа 2025, 10:09 |
ФОТО. Динамо прибыло на Кипр
Киевляне 12 августа проведут матч Лиги чемпионов
12 августа 2025 года состоится ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между кипрским «Пафосом» и киевским «Динамо».
Игра пройдет на стадионе «Аполлон Арена» в Лимассоле.
Футболисты, тренерский штаб и персонал столичного клуба уже прибыли на Кипр, о чем сообщила пресс-служба «бело-синих».
ФОТО. Динамо прибыло на Кипр
чого SSH , а не ASH?
