Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Шахтер официально высказался по поводу третьего пропущенного гола от Карпат
Украина. Премьер лига
11 августа 2025, 17:07 |
1151
12

Шахтер официально высказался по поводу третьего пропущенного гола от Карпат

Горняки считают, что мяч был забит с нарушением правил

11 августа 2025, 17:07 |
1151
12
Шахтер официально высказался по поводу третьего пропущенного гола от Карпат
УПЛ

10 августа в матче второго тура Украинской Премьер-лиги львовские «Карпаты» принимали донецкий «Шахтер».

Матч закончился ничьей со счетом 3:3.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Описывая поединок в традиционном послематчевом отчете, пресс-служба «Шахтера» заявила, что третий гол «Карпат» был забит с нарушением правил:

«Арбитр добавил к основному времени 7 минут, и на первой из них «львы» в третий раз сравняли счет: подачу с левого фланга головой на ближнюю штангу замкнул Краснопир. Правда, на повторе было видно, что львовянин Педросо перед голевым ассистом в борьбе за мяч нарушил правила на Конопле».

По теме:
Стали известны составы Зари и Кудровки на матч 2-го тура УПЛ
КВАРЦЯНЫЙ: «Хачериди добегает в Черноморце то, что недобегал в Динамо»
Арда ТУРАН: «Проблема Шахтера не в атаке. Проблема совсем в другом»
судейство судьи (арбитры) чемпионат Украины по футболу стадион Украина Карпаты Львов Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Карпаты - Шахтер
Дмитрий Вус Источник: ФК Шахтер Донецк
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Порту – Витория Гимараеш. Прогноз и анонс на матч чемпионата Португалии
Футбол | 11 августа 2025, 16:06 0
Порту – Витория Гимараеш. Прогноз и анонс на матч чемпионата Португалии
Порту – Витория Гимараеш. Прогноз и анонс на матч чемпионата Португалии

Поединок состоится 11 августа и начнется в 22:45 по Киеву

«Высокий уровень». Срна разнес судейство матча Карпаты – Шахтер
Футбол | 11 августа 2025, 10:37 70
«Высокий уровень». Срна разнес судейство матча Карпаты – Шахтер
«Высокий уровень». Срна разнес судейство матча Карпаты – Шахтер

Спортивный директор горняков опубликовал несколько моментов в своем Instagram

Пять бразильцев и Краснопир. Шахтер и Карпаты расписали боевую ничью
Футбол | 10.08.2025, 20:02
Пять бразильцев и Краснопир. Шахтер и Карпаты расписали боевую ничью
Пять бразильцев и Краснопир. Шахтер и Карпаты расписали боевую ничью
Гарри Кейн готовится покинуть Баварию. Это грандиозный трансфер
Футбол | 11.08.2025, 07:16
Гарри Кейн готовится покинуть Баварию. Это грандиозный трансфер
Гарри Кейн готовится покинуть Баварию. Это грандиозный трансфер
Дюбуа после поражения Усику неожиданно занял высокое место в рейтинге
Бокс | 11.08.2025, 08:44
Дюбуа после поражения Усику неожиданно занял высокое место в рейтинге
Дюбуа после поражения Усику неожиданно занял высокое место в рейтинге
Комментарии 12
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
SosokDayany
Пропоную змінити регламент , потрібно внести правило/закон  що голи в ворота Шахтаря- потрібно не зараховувати (за умов якщо команда суперник зрівнює рахунок або виходить вперед ) . 
Ответить
+5
Показать Скрыть 1 ответ
_ Moore
колишній кріт Вірт звинувачує не арбітра, а Коноплю, який, на його думку, мусів зіграти надійно, а не намагатись примусити арбітра повірити в фол на ньому.
Ответить
+4
Pixelman
Ахаха, пердачки як палають у ржавих 
Якби ще і Верес їх нагнув в насупному турі..
Ответить
+3
_ Moore
Нехай кроти не свистять в соцмережах, нехай подають скаргу на Балакіна, і на всю бригаду арбітрів. Нехай Ріццолі пояснює. До речі, кожен забитий гол розбирає ВАР, вчора на ньому сидів Д.Шурман, також длсвідчений арбітр. Якщо він не покликав Балакіна дивитися катрусин кінозал (як після голу Мірошниченка) - значить і він вважав, що там фолу не було. Нехай в комітеті арбітрів розбираються, висновок ухвалу вирок опублікують.
Ответить
+1
_ Moore
справа мудеску в кротів живе і перемагає
Ответить
+1
Pavel_i_C0
Конопля офіційно став дельфіном 
Ответить
0
ffff
не в кого І сумніву не ма, Що вони так считають.
Ответить
0
axylinam
Шахтёр с нарушениями правил забил десятки, если не сотни мячей, но об этом официально молчит
Ответить
0
Singularis
Балакин почему-то не заметил фол со стороны львовян на нападающем Шведе.
Это нарушение было за пределами штрафной площадки и о пенальти не могло
быть и речи, но наказание хозяева заслужили. По неизвестным причинам не
просигнализировал Балакину о нарушении и ассистент арбитра, хотя
находился неподалеку. - сказал Мирослав Ступар.
Ответить
0
Показать Скрыть 2 ответа
Популярные новости
Во Франции сообщили шокирующие подробности ситуации с Забарным и Сафоновым
Во Франции сообщили шокирующие подробности ситуации с Забарным и Сафоновым
10.08.2025, 07:21 21
Футбол
Алекс Фергюсон назвал лучшую команду в истории футбола
Алекс Фергюсон назвал лучшую команду в истории футбола
11.08.2025, 06:08
Футбол
Джошуа анонсировал следующий большой бой. Поединок золотых призеров
Джошуа анонсировал следующий большой бой. Поединок золотых призеров
09.08.2025, 21:44 1
Бокс
ВИДЕО. Федецкий вышел на матч Кубка Украины и получил красную карточку
ВИДЕО. Федецкий вышел на матч Кубка Украины и получил красную карточку
09.08.2025, 17:56 9
Футбол
Тренер сборной Украины: «Эти уроды отказываются приезжать в команду»
Тренер сборной Украины: «Эти уроды отказываются приезжать в команду»
10.08.2025, 07:51 16
Баскетбол
Кроуфорд рассказал, кто лучший боксер в мире, и назвал место Усика
Кроуфорд рассказал, кто лучший боксер в мире, и назвал место Усика
10.08.2025, 00:44 1
Бокс
Мощный сигнал от Артема. Реакция Довбика на критику со стороны Гасперини
Мощный сигнал от Артема. Реакция Довбика на критику со стороны Гасперини
09.08.2025, 21:04
Футбол
Леннокс Льюис назвал место Усика в рейтинге лучших супертяжей в истории
Леннокс Льюис назвал место Усика в рейтинге лучших супертяжей в истории
09.08.2025, 23:32 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем