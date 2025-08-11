Шахтер официально высказался по поводу третьего пропущенного гола от Карпат

10 августа в матче второго тура Украинской Премьер-лиги львовские «Карпаты» принимали донецкий «Шахтер».

Матч закончился ничьей со счетом 3:3.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Описывая поединок в традиционном послематчевом отчете, пресс-служба «Шахтера» заявила, что третий гол «Карпат» был забит с нарушением правил:

«Арбитр добавил к основному времени 7 минут, и на первой из них «львы» в третий раз сравняли счет: подачу с левого фланга головой на ближнюю штангу замкнул Краснопир. Правда, на повторе было видно, что львовянин Педросо перед голевым ассистом в борьбе за мяч нарушил правила на Конопле».