Шахтер официально высказался по поводу третьего пропущенного гола от Карпат
Горняки считают, что мяч был забит с нарушением правил
10 августа в матче второго тура Украинской Премьер-лиги львовские «Карпаты» принимали донецкий «Шахтер».
Матч закончился ничьей со счетом 3:3.
Описывая поединок в традиционном послематчевом отчете, пресс-служба «Шахтера» заявила, что третий гол «Карпат» был забит с нарушением правил:
«Арбитр добавил к основному времени 7 минут, и на первой из них «львы» в третий раз сравняли счет: подачу с левого фланга головой на ближнюю штангу замкнул Краснопир. Правда, на повторе было видно, что львовянин Педросо перед голевым ассистом в борьбе за мяч нарушил правила на Конопле».
Это нарушение было за пределами штрафной площадки и о пенальти не могло
быть и речи, но наказание хозяева заслужили. По неизвестным причинам не
просигнализировал Балакину о нарушении и ассистент арбитра, хотя
находился неподалеку. - сказал Мирослав Ступар.