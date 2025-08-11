Украина. Премьер лига11 августа 2025, 02:45 | Обновлено 11 августа 2025, 03:20
Травма квадрицепса. Траоре проведет длительный срок без футбола
По предварительным сведениям, форвард Шахтера выбыл на 5 месяцев
11 августа 2025, 02:45 | Обновлено 11 августа 2025, 03:20
Нападающий донецкого «Шахтера» Лассина Траоре выбыл из игры на длительный срок.
В матче первого тура УПЛ против «Эпицентра» (1:0) форвард получил травму квадрицепса, нуждающуюся в оперативном вмешательстве.
По предварительным оценкам, возобновление займет около 5 месяцев.
Кадровые потери «горняков» усугубил вингер Кевин. Во время второго поединка с «Бешикташем» (2:0) в рамках Лиги Европы он получил повреждение и пропустит еще как минимум две недели.
