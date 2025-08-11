Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Травма квадрицепса. Траоре проведет длительный срок без футбола
Украина. Премьер лига
11 августа 2025, 02:45 | Обновлено 11 августа 2025, 03:20
33
0

Травма квадрицепса. Траоре проведет длительный срок без футбола

По предварительным сведениям, форвард Шахтера выбыл на 5 месяцев

11 августа 2025, 02:45 | Обновлено 11 августа 2025, 03:20
33
0
Травма квадрицепса. Траоре проведет длительный срок без футбола
ФК Шахтер. Лассина Траоре

Нападающий донецкого «Шахтера» Лассина Траоре выбыл из игры на длительный срок.

В матче первого тура УПЛ против «Эпицентра» (1:0) форвард получил травму квадрицепса, нуждающуюся в оперативном вмешательстве.

По предварительным оценкам, возобновление займет около 5 месяцев.

Кадровые потери «горняков» усугубил вингер Кевин. Во время второго поединка с «Бешикташем» (2:0) в рамках Лиги Европы он получил повреждение и пропустит еще как минимум две недели.

По теме:
ДЗЮРИНЕЦ: «Очень рад дебютировать против Динамо. Сделал фото с Ярмоленко»
Заря – Кудровка. Текстовая трансляция матча
Юрий ВИРТ: «Мы легко ошибались, и Черноморец нас за это наказал»
травма Лига Европы чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк травма бедра Украинская Премьер-лига Лассина Траоре Кевин (Шахтер)
Николай Степанов Источник: Telegram
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Карпаты – Шахтер – 3:3. Краснопир спас львов. Видео голов и обзор матча
Футбол | 10 августа 2025, 21:23 0
Карпаты – Шахтер – 3:3. Краснопир спас львов. Видео голов и обзор матча
Карпаты – Шахтер – 3:3. Краснопир спас львов. Видео голов и обзор матча

Команды встретились в матче второго тура УПЛ

Лидер Барселоны решил переехать к Роналду из-за ссоры с Фликом
Футбол | 11 августа 2025, 02:10 0
Лидер Барселоны решил переехать к Роналду из-за ссоры с Фликом
Лидер Барселоны решил переехать к Роналду из-за ссоры с Фликом

Мартинес стал игроком «Аль-Насра»

Забарный – в ПСЖ. Мнение экс-игрока национальной команды Украины
Футбол | 10.08.2025, 09:53
Забарный – в ПСЖ. Мнение экс-игрока национальной команды Украины
Забарный – в ПСЖ. Мнение экс-игрока национальной команды Украины
Тренер сборной Украины: «Эти уроды отказываются приезжать в команду»
Баскетбол | 10.08.2025, 07:51
Тренер сборной Украины: «Эти уроды отказываются приезжать в команду»
Тренер сборной Украины: «Эти уроды отказываются приезжать в команду»
Ястремская добыла непростую победу на старте большого турнира в Цинциннати
Теннис | 10.08.2025, 20:15
Ястремская добыла непростую победу на старте большого турнира в Цинциннати
Ястремская добыла непростую победу на старте большого турнира в Цинциннати
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Доннарумма выбрал клуб, в котором продолжит карьеру после ухода из ПСЖ
Доннарумма выбрал клуб, в котором продолжит карьеру после ухода из ПСЖ
09.08.2025, 11:33 1
Футбол
Фиорентина обратилась в УЕФА накануне потенциального матча против Полесья
Фиорентина обратилась в УЕФА накануне потенциального матча против Полесья
09.08.2025, 09:59
Футбол
Назван бой, который мечтает провести Александр Усик
Назван бой, который мечтает провести Александр Усик
09.08.2025, 00:21
Бокс
Тони БЕЛЛЬЮ: «Усик? Он явно не готов к бою с таким боксером»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Усик? Он явно не готов к бою с таким боксером»
09.08.2025, 05:52
Бокс
Рома победила Эвертон. Дерби украинцев закончилось ужасной травмой
Рома победила Эвертон. Дерби украинцев закончилось ужасной травмой
09.08.2025, 19:22 9
Футбол
Пафос угрожает Динамо перед ответным матчем в ЛЧ: «Легенда в действии»
Пафос угрожает Динамо перед ответным матчем в ЛЧ: «Легенда в действии»
09.08.2025, 13:29 9
Футбол
Эдди ХИРН: «Мир сошел с ума, почему ты вообще выскочил на ринг к Усику?»
Эдди ХИРН: «Мир сошел с ума, почему ты вообще выскочил на ринг к Усику?»
09.08.2025, 06:30
Бокс
Тони БЕЛЛЬЮ: «Проблема Итаумы? Усик показал, что это не так важно»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Проблема Итаумы? Усик показал, что это не так важно»
09.08.2025, 02:49 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем