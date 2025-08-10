Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Первая лига
10 августа 2025, 19:59 | Обновлено 10 августа 2025, 20:00
На клубной базе Черноморца отключили свет

Беспрецедентный случай в истории одесского клуба

ФК Черноморец

Проблемы материального характера в этом году постоянно влияют на функционирование и жизнеспособность одесского «Черноморца».

Как стало известно из источников Sport.ua, недавно работники электросети отключили электроснабжение на клубной базе «моряков» в Совиньоне. Это стало следствием хронических задержек с оплатой предоставляемых услуг. Этой крайней мере предшествовало несколько предупреждений со стороны электриков о погашении накопленных долгов, которые составляют довольно серьезную сумму (по неофициальной информации, она составляет от 700 тысяч до 1 миллиона гривен). После предварительного предупредительного отключения света на базе был установлен мощный генератор, который частично обеспечивал «Черноморец» электроэнергией. Известно также, что тренировочное поле базы в Совиньоне из-за перебоев с водоснабжением и своевременным обеспечением необходимыми удобрениями, по словам футболистов, напоминает бетонную площадку. Это не только вызывает дискомфорт во время занятий, но и создает риск получения травм.

На этом проблемы «Черноморца» не заканчиваются. Долговая яма по зарплате перед футболистами, тренерами и персоналом с каждым месяцем растет. На сегодняшний день ситуация такова, что долги тянутся еще с весны. За май члены команды до сих пор не получили 30-40 процентов зарплаты, а еще клуб задолжал полностью зарплаты за июнь и июль этого года.

Вышеупомянутые проблемы вносят дисбаланс в моральное состояние футболистов и сильно влияют на качество подготовки к матчам.

Ранее сообщалось о том, что «Черноморец» в гостях переиграл «Подолье».

Черноморец Одесса Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу инсайд
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
Перець
А завтра відключать і воду
Ответить
+2
Показать Скрыть 2 ответа
alex.belogubko
почему молчат Слуги народа идёт ВОЙНА не кто не должен платить налоги ЖКХ и другие 
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
