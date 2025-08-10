На клубной базе Черноморца отключили свет

Проблемы материального характера в этом году постоянно влияют на функционирование и жизнеспособность одесского «Черноморца».

Как стало известно из источников Sport.ua, недавно работники электросети отключили электроснабжение на клубной базе «моряков» в Совиньоне. Это стало следствием хронических задержек с оплатой предоставляемых услуг. Этой крайней мере предшествовало несколько предупреждений со стороны электриков о погашении накопленных долгов, которые составляют довольно серьезную сумму (по неофициальной информации, она составляет от 700 тысяч до 1 миллиона гривен). После предварительного предупредительного отключения света на базе был установлен мощный генератор, который частично обеспечивал «Черноморец» электроэнергией. Известно также, что тренировочное поле базы в Совиньоне из-за перебоев с водоснабжением и своевременным обеспечением необходимыми удобрениями, по словам футболистов, напоминает бетонную площадку. Это не только вызывает дискомфорт во время занятий, но и создает риск получения травм.

На этом проблемы «Черноморца» не заканчиваются. Долговая яма по зарплате перед футболистами, тренерами и персоналом с каждым месяцем растет. На сегодняшний день ситуация такова, что долги тянутся еще с весны. За май члены команды до сих пор не получили 30-40 процентов зарплаты, а еще клуб задолжал полностью зарплаты за июнь и июль этого года.

Вышеупомянутые проблемы вносят дисбаланс в моральное состояние футболистов и сильно влияют на качество подготовки к матчам.

