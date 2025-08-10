Вирц стал десятым немцем, который сыграл за Ливерпуль
В своем первом матче за новый клуб немец отличился результативной передачей.
«Ливерпуль» проиграл матч за Суперкубок Англии, уступив «Кристал Пэлас» со счетом 2:2 (2:3 – по пенальти).
Этот матч стал знаковым для Флориана Вирца, который стал десятым немцем, сыгравшим за «Ливерпуль».
Футболисты из Германии, которые выступали за «Ливерпуль»: Мелкаму Фрауендорф, Самед Йесил, Син Данди, Кристиан Циге, Дитмар Хаманн, Карл-Хайнц Ридле, Маркус Баббель, Лорис Кариус, Эмре Джан, Флориан Вирц.
Уже на 228-й секунде матча Флориан Вирц отдал свою первую результативную передачу за «Ливерпуль».
🇩🇪 German players to play for Liverpool:— playmakerstats (@playmaker_EN) August 10, 2025
▪️🆕FLORIAN WIRTZ🆕
▪️Dietmar Hamann
▪️Emre Can
▪️Karl-Heinz Riedle
▪️Markus Babbel
▪️Loris Karius
▪️Christian Ziege
▪️Sean Dundee
▪️Samed Yesil
▪️Melkamu Frauendorf#LFC #CommunityShield pic.twitter.com/rYwnm1CuLl
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Синие уверенно выиграли домашний предсезонный спарринг
Энтони будет драться с Тони Йока