  4. Вирц стал десятым немцем, который сыграл за Ливерпуль
Англия
10 августа 2025, 19:28 | Обновлено 10 августа 2025, 20:00
Вирц стал десятым немцем, который сыграл за Ливерпуль

В своем первом матче за новый клуб немец отличился результативной передачей.

Getty Images/Global Images Ukraine. Флориан Вирц

«Ливерпуль» проиграл матч за Суперкубок Англии, уступив «Кристал Пэлас» со счетом 2:2 (2:3 – по пенальти).

Этот матч стал знаковым для Флориана Вирца, который стал десятым немцем, сыгравшим за «Ливерпуль».

Футболисты из Германии, которые выступали за «Ливерпуль»: Мелкаму Фрауендорф, Самед Йесил, Син Данди, Кристиан Циге, Дитмар Хаманн, Карл-Хайнц Ридле, Маркус Баббель, Лорис Кариус, Эмре Джан, Флориан Вирц.

Уже на 228-й секунде матча Флориан Вирц отдал свою первую результативную передачу за «Ливерпуль».

Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
