Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Последние 5 сезонов победитель Суперкубка Англии не триумфовал в АПЛ
Суперкубок Англии
10 августа 2025, 15:41 | Обновлено 10 августа 2025, 16:10
Изменится ли эта традиция этого сезона?

Последние 5 сезонов победитель Суперкубка Англии не триумфовал в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine

10 августа состоится матч за Суперкубок Англии между чемпионом страны «Ливерпулем» и обладателем Кубка «Кристал Пэлас».

Интересным фактом является то, что обладатель последних пяти Суперкубков не выигрывал в том же сезоне АПЛ.

В целом лишь трем командам удавалось это сделать: «Манчестер Юнайтед» (5), «Челси» (2), «Манчестер Сити» (1).

Победители Суперкубка Англии, которые затем становились чемпионами АПЛ в том же сезоне:

  • 1993/94 – «Манчестер Юнайтед»
  • 1996/97 – «Манчестер Юнайтед»
  • 2005/06 – «Челси»
  • 2007/08 – «Манчестер Юнайтед»
  • 2008/09 – «Манчестер Юнайтед»
  • 2009/10 – «Челси»
  • 2010/11 – «Манчестер Юнайтед»
  • 2018/19 – «Манчестер Сити»
Суперкубок Англии по футболу Ливерпуль Кристал Пэлас статистика
Андрей Витренко Источник: X (Twitter)
