Последние 5 сезонов победитель Суперкубка Англии не триумфовал в АПЛ
Изменится ли эта традиция этого сезона?
10 августа состоится матч за Суперкубок Англии между чемпионом страны «Ливерпулем» и обладателем Кубка «Кристал Пэлас».
Интересным фактом является то, что обладатель последних пяти Суперкубков не выигрывал в том же сезоне АПЛ.
В целом лишь трем командам удавалось это сделать: «Манчестер Юнайтед» (5), «Челси» (2), «Манчестер Сити» (1).
Победители Суперкубка Англии, которые затем становились чемпионами АПЛ в том же сезоне:
- 1993/94 – «Манчестер Юнайтед»
- 1996/97 – «Манчестер Юнайтед»
- 2005/06 – «Челси»
- 2007/08 – «Манчестер Юнайтед»
- 2008/09 – «Манчестер Юнайтед»
- 2009/10 – «Челси»
- 2010/11 – «Манчестер Юнайтед»
- 2018/19 – «Манчестер Сити»
None of the last five Community Shield winners have gone on to win the Premier League title in the same season, and just one of the last 14 have done so – Manchester City in 2018-19. pic.twitter.com/kx0uWL1lIE— Opta Analyst (@OptaAnalyst) August 10, 2025
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Энтони будет драться с Тони Йока
Поединок состоится 10 августа и начнется в 18:30 по Киеву