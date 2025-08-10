Последние 5 сезонов победитель Суперкубка Англии не триумфовал в АПЛ

10 августа состоится матч за Суперкубок Англии между чемпионом страны «Ливерпулем» и обладателем Кубка «Кристал Пэлас».

Интересным фактом является то, что обладатель последних пяти Суперкубков не выигрывал в том же сезоне АПЛ.

В целом лишь трем командам удавалось это сделать: «Манчестер Юнайтед» (5), «Челси» (2), «Манчестер Сити» (1).

Победители Суперкубка Англии, которые затем становились чемпионами АПЛ в том же сезоне:

1993/94 – «Манчестер Юнайтед»

1996/97 – «Манчестер Юнайтед»

2005/06 – «Челси»

2007/08 – «Манчестер Юнайтед»

2008/09 – «Манчестер Юнайтед»

2009/10 – «Челси»

2010/11 – «Манчестер Юнайтед»

2018/19 – «Манчестер Сити»