Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Азартные игры
Спортинг продолжает сотрудничество с главным спонсором

Клуб и букмекерский бренд укрепляют позиции в португальском футболе

Somos Fanaticos

Оператор Betano продлил контракт о главном спонсорстве со «Спортингом» до конца сезона 2028/29.

Партнерство, начатое в 2021 году, охватывает основную и резервную команды, а логотип компании продолжит размещаться на форме клуба.

Руководители обеих сторон отметили успехи последних лет, включая два подряд чемпионских титула «Спортинга», и выразили уверенность в дальнейшем развитии сотрудничества.

Продленное соглашение предусматривает фан-инициативы и совместные рекламные проекты.

азарт казино букмекеры Спортинг Лиссабон
Александр Гринник Источник
