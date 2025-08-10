Спортинг продолжает сотрудничество с главным спонсором

Оператор Betano продлил контракт о главном спонсорстве со «Спортингом» до конца сезона 2028/29.

Партнерство, начатое в 2021 году, охватывает основную и резервную команды, а логотип компании продолжит размещаться на форме клуба.

Руководители обеих сторон отметили успехи последних лет, включая два подряд чемпионских титула «Спортинга», и выразили уверенность в дальнейшем развитии сотрудничества.

Продленное соглашение предусматривает фан-инициативы и совместные рекламные проекты.

