Спортинг продолжает сотрудничество с главным спонсором
Клуб и букмекерский бренд укрепляют позиции в португальском футболе
Оператор Betano продлил контракт о главном спонсорстве со «Спортингом» до конца сезона 2028/29.
Партнерство, начатое в 2021 году, охватывает основную и резервную команды, а логотип компании продолжит размещаться на форме клуба.
Руководители обеих сторон отметили успехи последних лет, включая два подряд чемпионских титула «Спортинга», и выразили уверенность в дальнейшем развитии сотрудничества.
Продленное соглашение предусматривает фан-инициативы и совместные рекламные проекты.
