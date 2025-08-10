Бывший игрок сборной Украины определился с новым клубом

Как стало известно Sport.ua, полузащитник Дмитрий Хомченовский стал игроком ФК «Лопатин», выступающего во Второй лиге Львовщины.

Последним клубом 35-летнего футболиста был «Кривбасс». В апреле на одной из тренировок Хомченовский, известный также по выступлениям за «Зарю» (227 матчей за луганский клуб), получил травму колена и вскоре перенес операцию.

По нашей информации, бывший игрок сборной Украины (4 матча за национальную команду в 2013–2014 годах) допускает продолжение профессиональной карьеры. Пока же на аматорском уровне партнерами Хомченовского по «Лопатину» станут такие известные футболисты, как Юрий Панькив, Николай Морозюк, Игорь Дуць и Валерий Федорчук.

Нынешние тренеры «Руха» U-19 Михаил Дячук-Ставицкий и Богдан Есып недавно завершили выступления за команду.

После первого круга первенства Львовской области среди команд Второй лиги «Лопатин» занимает 4-е место, отставая от лидера на 6 очков.

Ранее бывший игрок сборной Украины Дмитрий Хомченовский рассказал о начале своей карьеры и неудачных попытках закрепиться в составе киевского «Динамо».