Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
10 августа 2025, 11:49
Бывший игрок сборной Украины определился с новым клубом

Экс-лидер Зари и Кривбасса будет играть на областном уровне

Бывший игрок сборной Украины определился с новым клубом
ФК Кривбасс. Дмитрий Хомченовский

Как стало известно Sport.ua, полузащитник Дмитрий Хомченовский стал игроком ФК «Лопатин», выступающего во Второй лиге Львовщины.

Последним клубом 35-летнего футболиста был «Кривбасс». В апреле на одной из тренировок Хомченовский, известный также по выступлениям за «Зарю» (227 матчей за луганский клуб), получил травму колена и вскоре перенес операцию.

По нашей информации, бывший игрок сборной Украины (4 матча за национальную команду в 2013–2014 годах) допускает продолжение профессиональной карьеры. Пока же на аматорском уровне партнерами Хомченовского по «Лопатину» станут такие известные футболисты, как Юрий Панькив, Николай Морозюк, Игорь Дуць и Валерий Федорчук.

Нынешние тренеры «Руха» U-19 Михаил Дячук-Ставицкий и Богдан Есып недавно завершили выступления за команду.

После первого круга первенства Львовской области среди команд Второй лиги «Лопатин» занимает 4-е место, отставая от лидера на 6 очков.

Ранее бывший игрок сборной Украины Дмитрий Хомченовский рассказал о начале своей карьеры и неудачных попытках закрепиться в составе киевского «Динамо».

Дмитрий Хомченовский трансферы свободный агент инсайд чемпионат Украины по футболу среди аматоров
