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  4. Экс-игрок сборной Украины: «Дважды приезжал в Динамо, но мне отказали»
Украина. Премьер лига
16 июля 2025, 07:50 |
1408
0

Экс-игрок сборной Украины: «Дважды приезжал в Динамо, но мне отказали»

Дмитрий Хомченовский рассказал о периоде, когда играл за донецкий «Олимпик»

16 июля 2025, 07:50 |
1408
0
Экс-игрок сборной Украины: «Дважды приезжал в Динамо, но мне отказали»
ФК Кривбасс Кривой Рог. Дмитрий Хомченовский

Бывший футболист сборной Украины Дмитрий Хомченовский рассказал о начале своей карьеры и неудачных попытках закрепиться в составе киевского «Динамо»:

– Как вы попали в структуру донецкого «Олимпика»? Какие наставники или события тогда больше всего повлияли на вас?

– Сначала был набор в академию «Шахтера» – я пытался туда попасть, но не получилось. Впоследствии узнали, что идет набор в академию «Олимпика». Я приехал – и туда меня взяли. На все это очень повлиял мой первый тренер: он везде ездил со мной, пытался показать меня, чтобы у меня был шанс играть где-то лучше и развиваться.

– В открытых источниках упоминается, что на одном из этапов вы находились на просмотре в «Динамо». Что это был за этот период? Почему не сложилось с переходом и жалели ли со временем?

– Да, было такое – даже дважды, но мне отказали. Первый раз – еще в академии «Олимпика», а второй – уже когда я играл в основном составе «Олимпика» во Второй лиге. Это был период, когда проходил юношеский чемпионат Европы в Донецке. Я тогда не подошел, сказали, что я «как все», поэтому нет смысла брать. Но я никогда не жалел – как произошло, так и должно было случиться, – вспомнил Хомченовский.

35-летний полузащитник играл в чемпионате Украины за «Олимпик», «Кривбасс», «Заря», а также в Испании и Польше. С 1 июля находится в статусе свободного агента.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Олимпик Донецк Динамо Киев Дмитрий Хомченовский
Николай Титюк Источник: Футбол 24
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