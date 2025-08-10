Элина Свитолина – Барбора Крейчикова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В ночь на 11 августа первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 13) начнет выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Цинциннати, США.

Во втором раунде украинка сыграет против представительницы Чехии Барборы Крейчиковой (WTA 80). Поединок состоится вторым запуском на Grandstand после игры Биррелл – Пегула. Ориентировочное время начала матча – 02:00 по Киеву.

Это будет третья встреча соперниц. Счет 2:0 в пользу Барборы.

Победительница противостояния в третьем круге поборется либо против Линды Носковой, либо против Ивы Йович.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА