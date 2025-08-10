Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Элина Свитолина – Барбора Крейчикова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
10 августа 2025, 10:21
175
0

Элина Свитолина – Барбора Крейчикова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/32 финала турнира WTA 1000 в Цинциннати

10 августа 2025, 10:21
175
0
Элина Свитолина – Барбора Крейчикова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Коллаж Sport.ua

В ночь на 11 августа первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 13) начнет выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Цинциннати, США.

Во втором раунде украинка сыграет против представительницы Чехии Барборы Крейчиковой (WTA 80). Поединок состоится вторым запуском на Grandstand после игры Биррелл – Пегула. Ориентировочное время начала матча – 02:00 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это будет третья встреча соперниц. Счет 2:0 в пользу Барборы.

Победительница противостояния в третьем круге поборется либо против Линды Носковой, либо против Ивы Йович.

📺 Видеотрансляция

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

Элина Свитолина Барбора Крейчикова смотреть онлайн WTA Цинциннати
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
