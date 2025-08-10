Обидчица Стародубцевой сразу же снялась с Цинциннати, пропустив Анисимову
Леолия Жанжан не вышла на поединок против Аманды в 1/32 финала
Французская теннисистка Леолия Жанжан (WTA 95) снялась с матча 1/32 финала хардового турнира WTA 1000 в Цинциннати, США.
Во втором раунде француженка должна была сыграть против пятой сеяной и финалистки Уимблдона-2025 Аманды Анисимовой (WTA 8), но встреча не состоялась. Жанжан отказалась от поединка из-за травмы икры.
Леолия в Цинциннати стартовала с квалификации, где прошла Кэрол Чжао и Ребеку Масарову. А на старте основной сетки Жанжан справилась с украинкой Юлией Стародубцевой, отыгравшись с 0:3 в третьем сете.
Анисимова без борьбы вышла в третий круг американского тысячника и далее поборется с Анной Калинской (WTA 34).
