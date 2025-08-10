ФОТО. 15-летний футболист английского клуба погиб в ДТП

Трагическая новость потрясла футбольное сообщество Англии: 15-летний футболист клуба «Hyde United» Исраэль Иябор погиб в результате инцидента на автомагистрали.

Для его родных, друзей и команды это невосполнимая утрата, ведь юный игрок имел большие мечты в футболе.

В клубе призывают поддержать семью, оставив пожертвование через GoFundMe.

Футбольное сообщество Англии присылает самые искренние соболезнования и слова поддержки его близким.