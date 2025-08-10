Другие новости10 августа 2025, 01:56 |
ФОТО. 15-летний футболист английского клуба погиб в ДТП
Исраэль Иябор слишком рано ушел из жизни
Трагическая новость потрясла футбольное сообщество Англии: 15-летний футболист клуба «Hyde United» Исраэль Иябор погиб в результате инцидента на автомагистрали.
Для его родных, друзей и команды это невосполнимая утрата, ведь юный игрок имел большие мечты в футболе.
В клубе призывают поддержать семью, оставив пожертвование через GoFundMe.
Футбольное сообщество Англии присылает самые искренние соболезнования и слова поддержки его близким.
