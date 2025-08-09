Стало известно, сколько пропустит Миколенко после ужасной травмы

В субботу, 9 августа, прошел товарищеский матч между «Эвертоном» и римской «Ромой». Встреча завершилась победой итальянцев со счетом 1:0.

Украинский защитник ирисок Виталий Миколенко вышел на поле в стартовом составе. На 12-й минуте украинец вынужденно покинул поле – Миколенко получил травму.

Спортивный врач Дмитрий Бабелюк подтвердил, что украинец получил травму ведущей мышцы. Точную степень травмы покажет только МРТ, но можно предположить, что Виталий может пропустить минимум 3-4 недели.