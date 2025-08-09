Англия09 августа 2025, 20:32 |
1901
3
Стало известно, сколько пропустит Миколенко после ужасной травмы
Украинец пропустит до месяца времени
09 августа 2025, 20:32 |
1901
3
В субботу, 9 августа, прошел товарищеский матч между «Эвертоном» и римской «Ромой». Встреча завершилась победой итальянцев со счетом 1:0.
Украинский защитник ирисок Виталий Миколенко вышел на поле в стартовом составе. На 12-й минуте украинец вынужденно покинул поле – Миколенко получил травму.
Спортивный врач Дмитрий Бабелюк подтвердил, что украинец получил травму ведущей мышцы. Точную степень травмы покажет только МРТ, но можно предположить, что Виталий может пропустить минимум 3-4 недели.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 09 августа 2025, 19:49 0
Владельцы клуба решили, что игрок остается
Теннис | 09 августа 2025, 17:35 11
Поединок состоится 9 августа и начнется ориентировочно в 18:00 по Киеву
Футбол | 09.08.2025, 08:40
Бокс | 09.08.2025, 04:38
Бокс | 09.08.2025, 02:49
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Жахлива Ви дауни!
Значит слева Тымчик,Конопля либо Михайличенко на Францию 5 сентября. А Виталику здоровья!
Показать Скрыть 1 ответ
Популярные новости
08.08.2025, 00:44 2
08.08.2025, 21:30 1
08.08.2025, 13:03 3
09.08.2025, 06:30
Футбол
09.08.2025, 00:21
08.08.2025, 07:01 5
08.08.2025, 09:55 3