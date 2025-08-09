Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Стало известно, сколько пропустит Миколенко после ужасной травмы
Англия
09 августа 2025, 20:32 |
1901
3

Стало известно, сколько пропустит Миколенко после ужасной травмы

Украинец пропустит до месяца времени

09 августа 2025, 20:32 |
1901
3
Стало известно, сколько пропустит Миколенко после ужасной травмы
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

В субботу, 9 августа, прошел товарищеский матч между «Эвертоном» и римской «Ромой». Встреча завершилась победой итальянцев со счетом 1:0.

Украинский защитник ирисок Виталий Миколенко вышел на поле в стартовом составе. На 12-й минуте украинец вынужденно покинул поле – Миколенко получил травму.

Спортивный врач Дмитрий Бабелюк подтвердил, что украинец получил травму ведущей мышцы. Точную степень травмы покажет только МРТ, но можно предположить, что Виталий может пропустить минимум 3-4 недели.

По теме:
Первый гол Дьекереша, Арсенал разгромил Атлетик
Мощный сигнал от Артема. Реакция Довбика на критику со стороны Гасперини
Арсенал – Атлетик. Emirates Cup. Зинченко – в резерве. Смотреть онлайн LIVE
Эвертон Рома Рим товарищеские матчи травма Виталий Миколенко
Дмитрий Олейник Источник: Telegram
Оцените материал
(14)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Исак в ярости. Ньюкасл сообщил, что трансфера в Ливерпуль не будет
Футбол | 09 августа 2025, 19:49 0
Исак в ярости. Ньюкасл сообщил, что трансфера в Ливерпуль не будет
Исак в ярости. Ньюкасл сообщил, что трансфера в Ливерпуль не будет

Владельцы клуба решили, что игрок остается

Марта Костюк – Татьяна Мария. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Цинциннати
Теннис | 09 августа 2025, 17:35 11
Марта Костюк – Татьяна Мария. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Цинциннати
Марта Костюк – Татьяна Мария. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Цинциннати

Поединок состоится 9 августа и начнется ориентировочно в 18:00 по Киеву

Известно, сколько заработает Динамо на трансфере Забарного в ПСЖ
Футбол | 09.08.2025, 08:40
Известно, сколько заработает Динамо на трансфере Забарного в ПСЖ
Известно, сколько заработает Динамо на трансфере Забарного в ПСЖ
УСИК: «Я копировал движения этого боксера, мне не позволяли это делать»
Бокс | 09.08.2025, 04:38
УСИК: «Я копировал движения этого боксера, мне не позволяли это делать»
УСИК: «Я копировал движения этого боксера, мне не позволяли это делать»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Проблема Итаумы? Усик показал, что это не так важно»
Бокс | 09.08.2025, 02:49
Тони БЕЛЛЬЮ: «Проблема Итаумы? Усик показал, что это не так важно»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Проблема Итаумы? Усик показал, что это не так важно»
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Dmytro Koval
Жахлива Ви дауни!
Ответить
0
ZANREGENT1993
Значит слева Тымчик,Конопля либо Михайличенко на Францию 5 сентября. А Виталику здоровья!
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
Популярные новости
Йожеф САБО: «Кто там сидел у мониторов на матче Динамо – Пафос?»
Йожеф САБО: «Кто там сидел у мониторов на матче Динамо – Пафос?»
08.08.2025, 00:44 2
Футбол
Ребров высказался о переходе Забарного в ПСЖ
Ребров высказался о переходе Забарного в ПСЖ
08.08.2025, 21:30 1
Футбол
Есть первые контакты. В Милане изменили планы на Довбика
Есть первые контакты. В Милане изменили планы на Довбика
08.08.2025, 13:03 3
Футбол
Эдди ХИРН: «Мир сошел с ума, почему ты вообще выскочил на ринг к Усику?»
Эдди ХИРН: «Мир сошел с ума, почему ты вообще выскочил на ринг к Усику?»
09.08.2025, 06:30
Бокс
МАРКЕВИЧ: «Пришли аферисты, они почувствовали, что здесь можно заработать»
МАРКЕВИЧ: «Пришли аферисты, они почувствовали, что здесь можно заработать»
09.08.2025, 09:16
Футбол
Назван бой, который мечтает провести Александр Усик
Назван бой, который мечтает провести Александр Усик
09.08.2025, 00:21
Бокс
ТУРАН: Если VAR не вмешивается в такие моменты, то зачем вообще существует?
ТУРАН: Если VAR не вмешивается в такие моменты, то зачем вообще существует?
08.08.2025, 07:01 5
Футбол
Провести бой или потерять титул. Усику без его согласия нашли соперника
Провести бой или потерять титул. Усику без его согласия нашли соперника
08.08.2025, 09:55 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем