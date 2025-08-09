«Довольно забавно». Осака прокомментировала поражение от Мбоко

Японская теннисистка Наоми Осака прокомментировала поражение в финале тысячника в Монреале от Виктории Мбоко:

«Конечно, есть много позитива, который я могу увидеть по итогам этого турнира. Но это довольно забавно на самом деле... Сегодня утром я чувствовала себя очень благодарной. Не знаю, почему мои эмоции так быстро изменились, но я очень рада, что сыграла в финале. Я думаю, что Виктория сыграла очень хорошо. Я совсем забыла поздравить ее на корте. Да, она сыграла действительно великолепно.

Далее, безусловно, мне будет очень интересно поехать в Цинциннати. Однако сегодня я чувствую себя немного неуверенной. Мне кажется, что я могла сыграть лучше, но не совсем уверена, в каком аспекте. Думаю, это точно моя подача, но будет интересно посмотреть, каким будет мой следующий матч и как я буду играть.

Что касается работы с Томашем Викторовски, да, очевидно, этот турнир прошел очень хорошо. Он мог бы пройти лучше, но это уже я просто придираюсь. Думаю, это был очень хороший первый турнир, и я надеюсь, что мы сможем продолжить дальше».

Ранее сообщалось о том, что чемпионка и финалистка Монреаля снялись с Цинциннати.