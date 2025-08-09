Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Флик дисквалифицирован, Ямаль и Левандовски получили наказание от УЕФА
Лига чемпионов
09 августа 2025, 09:19
УЕФА принял решение после полуфинального матча Лиги чемпионов, который состоялся 6 мая

Флик дисквалифицирован, Ямаль и Левандовски получили наказание от УЕФА
Getty Images/Global Images Ukraine. Ханс-Дитер Флик

Главный тренер испанской «Барселоны» Ханс-Дитер Флик был дисквалифицирован на первый матч Лиги чемпионов в сезоне 2025/26.

Причина – протесты наставника против решений главного арбитра в полуфинальном матче против «Интера», который состоялся 6 мая в Милане (3:4 в дополнительное время).

В пятницу, 8 августа, УЕФА принял решение отстранить Флика и его ассистента Маркуса Зорга из-за «ненадлежащего поведения» во время поединка. Они пропустят один матч и должны заплатить штраф в размере 20 тысяч евро.

Кроме того, игроки «Барселоны» Ламин Ямаль и Роберт Левандовски также получили наказание от организации. Комитет УЕФА по этике и дисциплине оштрафовал футболистов на пять тысяч евро – они проигнорировали требования допинг-офицера и опоздали на запланированное взятие проб.

Каталонский клуб заплатит 5 250 евро за то, что болельщики бросали различные предметы с трибун стадиона и 2 500 евро за использование пиротехники.

Лига чемпионов Интер Милан Барселона Интер - Барселона Ханс-Дитер Флик Ламин Ямаль Роберт Левандовски УЕФА дисквалификация штрафы
Николай Титюк Источник: Barca Universal
