Флик дисквалифицирован, Ямаль и Левандовски получили наказание от УЕФА
УЕФА принял решение после полуфинального матча Лиги чемпионов, который состоялся 6 мая
Главный тренер испанской «Барселоны» Ханс-Дитер Флик был дисквалифицирован на первый матч Лиги чемпионов в сезоне 2025/26.
Причина – протесты наставника против решений главного арбитра в полуфинальном матче против «Интера», который состоялся 6 мая в Милане (3:4 в дополнительное время).
В пятницу, 8 августа, УЕФА принял решение отстранить Флика и его ассистента Маркуса Зорга из-за «ненадлежащего поведения» во время поединка. Они пропустят один матч и должны заплатить штраф в размере 20 тысяч евро.
Кроме того, игроки «Барселоны» Ламин Ямаль и Роберт Левандовски также получили наказание от организации. Комитет УЕФА по этике и дисциплине оштрафовал футболистов на пять тысяч евро – они проигнорировали требования допинг-офицера и опоздали на запланированное взятие проб.
Каталонский клуб заплатит 5 250 евро за то, что болельщики бросали различные предметы с трибун стадиона и 2 500 евро за использование пиротехники.
