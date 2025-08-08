Тренер Руха объяснил фиаско в матче против Динамо: «Меня это возмутило»

Наставник Руха Иван Федык прокомментировал поражение 1:5 в матче чемпионата Украины против Динамо.

«Сами себе забили три гола, и после этого уже было непросто что-то сделать с Динамо. Третий гол? Возмутило, как сыграли футболисты, непонятный гол для меня. Будем разбираться».

«Сапуга? Важно, что он вернулся. Это капитан, мы на него рассчитываем, однако кондиции пока не лучшие у него».

«Дебют 15-летнего Дзюринца? Надеемся, что он будет прогрессировать и дорастет до взрослого футбола. Это показывет, что мы доверяем воспитанникам нашей академии» – сказал Федык.