  4. Тренер Руха объяснил фиаско в матче против Динамо: «Меня это возмутило»
Украина. Премьер лига
08 августа 2025, 20:40 | Обновлено 08 августа 2025, 20:47
923
3

Тренер Руха объяснил фиаско в матче против Динамо: «Меня это возмутило»

Федык недоволен действиями команды

ФК Рух

Наставник Руха Иван Федык прокомментировал поражение 1:5 в матче чемпионата Украины против Динамо.

«Сами себе забили три гола, и после этого уже было непросто что-то сделать с Динамо. Третий гол? Возмутило, как сыграли футболисты, непонятный гол для меня. Будем разбираться».

«Сапуга? Важно, что он вернулся. Это капитан, мы на него рассчитываем, однако кондиции пока не лучшие у него».

«Дебют 15-летнего Дзюринца? Надеемся, что он будет прогрессировать и дорастет до взрослого футбола. Это показывет, что мы доверяем воспитанникам нашей академии» – сказал Федык.

Иван Федык Динамо Киев Украинская Премьер-лига Рух - Динамо Рух Львов Марко Сапуга
Иван Зинченко Источник: УПЛ-ТВ
Dfbj
Треба Кварцяного тренером Руху вони не знають що робити з м'ячем
Ответить
0
Singularis
Маркевич говорил: Рух - потому что это движение.
Ответить
0
Saar
"Привезли" самі собі три голи. Якщо так трапилось, значить це заслуга суперника. Ви ж не повернулись до своїх воріт і забили собі три. Вас змусили помилятись.
Ответить
0
