Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Кубок Украины
Украинский клуб предлагал Алиеву возобновить карьеру. Есть ответ игрока

Александр отказался играть за аматорский «Карбон» в Кубке Украины

Александр отказался играть за аматорский «Карбон» в Кубке Украины
Instagram. Александр Алиев

Черкасский «Карбон» уже в эту субботу, 9 августа, стартует в розыгрыше Кубка Украины. Черкасская команда сыграет против одесской «Пальмиры», скелет которой составляют бывшие футболисты одесского «Черноморца».

Как стало известно Sport.ua, представители Карбона тоже хотели усилить состав своей команды известным экс-игроком национальной сборной Украины. На радарах у черкасского клуба находился Александр Алиев, но сам бывший футболист отказался от такого предложения.

Александр уже выступал в составе «Карбона», представляя команду на областных соревнованиях по футболу, а также играл в формате мини-футбола (8 на 8).

Матч Карбон – Пальмира состоится в субботу, 9 августа, в Черкассах. Стартовый свисток раздастся в 13:00 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что один из лучших бомбардиров в истории Первой лиги вернулся в футбол

По теме:
Кубок Украины. Первый раунд, матчи 8 августа. Смотреть онлайн LIVE
Кубок Украины. Новый формат: расписание игр 1-го раунда, назначение судей
Один из лучших бомбардиров в истории Первой лиги вернулся в футбол
Александр Алиев Кубок Украины по футболу Карбон Черкассы
