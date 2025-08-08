Украинский клуб предлагал Алиеву возобновить карьеру. Есть ответ игрока

Черкасский «Карбон» уже в эту субботу, 9 августа, стартует в розыгрыше Кубка Украины. Черкасская команда сыграет против одесской «Пальмиры», скелет которой составляют бывшие футболисты одесского «Черноморца».

Как стало известно Sport.ua, представители Карбона тоже хотели усилить состав своей команды известным экс-игроком национальной сборной Украины. На радарах у черкасского клуба находился Александр Алиев, но сам бывший футболист отказался от такого предложения.

Александр уже выступал в составе «Карбона», представляя команду на областных соревнованиях по футболу, а также играл в формате мини-футбола (8 на 8).

Матч Карбон – Пальмира состоится в субботу, 9 августа, в Черкассах. Стартовый свисток раздастся в 13:00 по киевскому времени.

