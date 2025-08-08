Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Олег ФЕДОРЧУК – об игроке Шахтера: «Это, пожалуй, лучшая его игра»
Лига Европы
08 августа 2025, 10:31 | Обновлено 08 августа 2025, 10:50
Эксперт высказался об игре Дмитрия Ризныка против «Панатинаикоса»

Олег Федорчук

Известный футбольный эксперт Олег Федорчук высказался об игре украинского вратаря донецкого «Шахтера» Дмитрия Ризныка в первом матче 3-го раунда квалификации Лиги Европы против греческого «Панатинаикоса» (0:0):

«Это, пожалуй, его лучшая игра за последнее время. Он находится в приподнятом настроении. Мне понравилось даже не то, что он выручал и ловил, что является его работой, а то, как он очень умело организовывал атаки и даже уверенно рисковал. Кажется, что «Шахтер» не пропустил именно благодаря ему».

В итоге Федорчук оценил игру голкипера в 8,5 балла – самая высокая оценка среди всех игроков «горняков».

Панатинаикос Лига Европы Шахтер Донецк Панатинаикос - Шахтер Олег Федорчук Дмитрий Ризнык
Дмитрий Вус Источник: Украинский футбол
Виктор Алтухов
Він Америку не відкрив, Різник - кращий український воротар. Але, з іншого боку, дуже неприємних моментів біля його воріт і не було.
