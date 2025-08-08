Олег ФЕДОРЧУК – об игроке Шахтера: «Это, пожалуй, лучшая его игра»
Эксперт высказался об игре Дмитрия Ризныка против «Панатинаикоса»
Известный футбольный эксперт Олег Федорчук высказался об игре украинского вратаря донецкого «Шахтера» Дмитрия Ризныка в первом матче 3-го раунда квалификации Лиги Европы против греческого «Панатинаикоса» (0:0):
«Это, пожалуй, его лучшая игра за последнее время. Он находится в приподнятом настроении. Мне понравилось даже не то, что он выручал и ловил, что является его работой, а то, как он очень умело организовывал атаки и даже уверенно рисковал. Кажется, что «Шахтер» не пропустил именно благодаря ему».
В итоге Федорчук оценил игру голкипера в 8,5 балла – самая высокая оценка среди всех игроков «горняков».
