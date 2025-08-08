Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Полтава – Верес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Премьер-лига
Полтава
08.08.2025 15:30 - : -
Верес
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
08 августа 2025, 08:30 |
16
0

Полтава – Верес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч второго тура Украинской Премьер-лиги состоится 8 августа в 15:30 по киевскому времени

08 августа 2025, 08:30 |
16
0
Полтава – Верес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
НК Верес

В пятницу, 8 августа, состоится поединок второго тура Украинской Премьер-лиги между клубами «Полтава» и «Верес».

Матч пройдет на стадионе «Звезда» в городе Кропивницкий. Обе команды впервые встретятся друг с другом в своей истории.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Планируется, что поединок начнется в 15:30 по киевскому времени.

В первом туре Украинской Премьер-лиги «Полтава» проиграла львовскому «Руху» (1:2), тогда как «Верес» не устоял перед киевским «Динамо» – 0:1.

Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Setanta, Киевстар ТБ.

Полтава – Верес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Favbet
Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Сделать ставку Зробити ставку
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Александрия нацелилась на игрока Шахтера после провального старта сезона
Ворскла – ЮКСА. 2-й тур Первой лиги. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Где смотреть онлайн матч 2-го тура чемпионата Украины Полтава – Верес
Полтава чемпионат Украины по футболу Верес Ровно Украинская Премьер-лига смотреть онлайн
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ЧИСОРА: «Если Усик хочет стать лучшим, то должен с ним подраться»
Бокс | 07 августа 2025, 09:40 3
ЧИСОРА: «Если Усик хочет стать лучшим, то должен с ним подраться»
ЧИСОРА: «Если Усик хочет стать лучшим, то должен с ним подраться»

Дерек считает, что Александр должен дать бой Паркеру

Американский супертяж: «Я перееду Усика. У него будут огромные проблемы»
Бокс | 07 августа 2025, 09:53 2
Американский супертяж: «Я перееду Усика. У него будут огромные проблемы»
Американский супертяж: «Я перееду Усика. У него будут огромные проблемы»

Джаррелл Миллер поделился мнением о потенциальном поединке с чемпионом мира

Трубин может перейти в один из сильнейших клубов. Сколько получит Шахтер?
Футбол | 08.08.2025, 07:45
Трубин может перейти в один из сильнейших клубов. Сколько получит Шахтер?
Трубин может перейти в один из сильнейших клубов. Сколько получит Шахтер?
Рух – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 08.08.2025, 07:30
Рух – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Рух – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Самый дорогой игрок в истории Ман Сити нашел новый клуб. Там есть украинец
Футбол | 07.08.2025, 08:45
Самый дорогой игрок в истории Ман Сити нашел новый клуб. Там есть украинец
Самый дорогой игрок в истории Ман Сити нашел новый клуб. Там есть украинец
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Заря сообщила о смерти вингера. Ему было всего 25 лет
Заря сообщила о смерти вингера. Ему было всего 25 лет
06.08.2025, 13:06 16
Футбол
«Выбор самого футболиста». Известно, как трагически погиб Белоцерковец
«Выбор самого футболиста». Известно, как трагически погиб Белоцерковец
07.08.2025, 07:41 11
Футбол
С кем сыграет Свитолина? Жребий тысячника в Цинциннати: соперницы украинок
С кем сыграет Свитолина? Жребий тысячника в Цинциннати: соперницы украинок
06.08.2025, 14:53 6
Теннис
Форман рассказал, благодаря чему Усик стал одним из лучших боксеров в мире
Форман рассказал, благодаря чему Усик стал одним из лучших боксеров в мире
06.08.2025, 22:04 3
Бокс
Майк ТАЙСОН: «Я не могу сравниться с ним. Он слишком большой и жесткий»
Майк ТАЙСОН: «Я не могу сравниться с ним. Он слишком большой и жесткий»
06.08.2025, 23:34
Бокс
Экс-чемпион: «Я бы поставил его вниз топ-10. А Усик не от мира сего»
Экс-чемпион: «Я бы поставил его вниз топ-10. А Усик не от мира сего»
06.08.2025, 09:15 3
Бокс
Зидан возвращается. Известно, какую команду возглавит легендарный француз
Зидан возвращается. Известно, какую команду возглавит легендарный француз
06.08.2025, 11:17
Футбол
Йожеф САБО: «Трансляцию матча Динамо выключил за полчаса до конца игры»
Йожеф САБО: «Трансляцию матча Динамо выключил за полчаса до конца игры»
06.08.2025, 22:43 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем