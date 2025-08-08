Полтава – Верес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч второго тура Украинской Премьер-лиги состоится 8 августа в 15:30 по киевскому времени
В пятницу, 8 августа, состоится поединок второго тура Украинской Премьер-лиги между клубами «Полтава» и «Верес».
Матч пройдет на стадионе «Звезда» в городе Кропивницкий. Обе команды впервые встретятся друг с другом в своей истории.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Планируется, что поединок начнется в 15:30 по киевскому времени.
В первом туре Украинской Премьер-лиги «Полтава» проиграла львовскому «Руху» (1:2), тогда как «Верес» не устоял перед киевским «Динамо» – 0:1.
Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Setanta, Киевстар ТБ.
