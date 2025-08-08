Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Денис ЯНАКОВ: «Не ожидали, что на матч УПЛ придет столько зрителей»
Украина. Премьер лига
08 августа 2025, 05:19 | Обновлено 08 августа 2025, 06:24
194
0

Денис ЯНАКОВ: «Не ожидали, что на матч УПЛ придет столько зрителей»

В Тернополе соскучились по футболу: матч Эпицентра с Шахтером установил рекорд

ФК Эпицентр

Вингер «Эпицентра» Денис Янаков прокомментировал присутствие 9850 зрителей на стадионе в Тернополе на матче 1-го тура УПЛ против «Шахтера» (0:1):

«Я думаю, что поддержка больше ощущалась бы, если бы мы больше атаковали, будем откровенны. Когда мы были с мячом, когда мы выходили через хорошие комбинации в атаку, она ощущалась очень хорошо.

Не ожидали, что столько придет. Думали, что придет тысячи 3–4 максимум, но когда уже начались продажи, то на следующий день нам уже сказали, что продано почти 10 тысяч билетов, мы немного были в приятном шоке.

Я думаю, что на «Динамо» придет примерно такое же количество людей, а может и больше, если позволят. Я думаю, если бы разрешили весь стадион, то пришел бы весь стадион, я в этом уверен.

В Тернополе соскучились по футболу в Премьер-лиге, людям приятно. Надеюсь, что такие матчи дарят позитивные эмоции, этим надо пользоваться».


ФОТО. Лучшие моменты матча. Панатинаикос и Шахтер: все решится в Кракове
Травма за минуту. Спортивный врач назвал характер травмы Эгиналду
ВИТОРИЯ: Обязаны использовать такие моменты с Шахтером и забивать 1–2 гола
Денис Янаков Эпицентр Каменец-Подольский рекорд чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк зрители Украинская Премьер-лига стадион им. Шухевича Эпицентр - Шахтер
Николай Степанов Источник: Трибуна
