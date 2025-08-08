Денис ЯНАКОВ: «Не ожидали, что на матч УПЛ придет столько зрителей»

Вингер «Эпицентра» Денис Янаков прокомментировал присутствие 9850 зрителей на стадионе в Тернополе на матче 1-го тура УПЛ против «Шахтера» (0:1):

«Я думаю, что поддержка больше ощущалась бы, если бы мы больше атаковали, будем откровенны. Когда мы были с мячом, когда мы выходили через хорошие комбинации в атаку, она ощущалась очень хорошо.

Не ожидали, что столько придет. Думали, что придет тысячи 3–4 максимум, но когда уже начались продажи, то на следующий день нам уже сказали, что продано почти 10 тысяч билетов, мы немного были в приятном шоке.

Я думаю, что на «Динамо» придет примерно такое же количество людей, а может и больше, если позволят. Я думаю, если бы разрешили весь стадион, то пришел бы весь стадион, я в этом уверен.

В Тернополе соскучились по футболу в Премьер-лиге, людям приятно. Надеюсь, что такие матчи дарят позитивные эмоции, этим надо пользоваться».