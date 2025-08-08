Мигел КАМПУШ: Эмоции взяли верх над действиями, такого больше не повторится

Защитник «Александрии» Мигел Кампуш рассказал о своем удалении в матче с «Кудривкой» (1:3) в 1-м туре УПЛ:

«Я думаю, что наше поражение от «Партизана» было несправедливым. Именно тот способ, каким мы проиграли. Из-за провокаций фанатов, несправедливых по отношению к нам. Это и сделало всю нашу работу напрасной. Это перечеркнуло все наши планы на победу в игре.

А здесь, в Украине, это была ситуация, которую я не могу объяснить. Со мной такого никогда не происходило. Я должен контролировать свои эмоции. Я чувствовал, что команда проигрывает, что все идет на спад. Особенно по сравнению с прошлым сезоном, когда мы выигрывали каждую игру.

Я чувствовал сильную злость, но я не могу позволить эмоциям превалировать над моими действиями. Я сожалею об этом, потому что считаю это неудачным способом играть в футбол. Я должен уважать своих соперников. Как я уже говорил раньше, я позволил эмоциям взять верх над моими действиями, и этого больше никогда не повторится».