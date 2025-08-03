Александрия доигрывает матч против Кудровки в девятером
Красные карточки получили Кирилл Ковалец и Мигел Кампуш
В воскресенье, 3 августа, состоится матч 1-го тура Премьер-лиги Украины 2025/2026, в котором играют «Кудровка» и «Александрия».
Команды встретились на стадионе «Оболонь Арена» в Киеве.
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Горожанам придется доигрывать матч вдевятером. Дело в том, что на 76-й минуте поединка вторую желтую карточку получил Кирилл Ковалец, появившийся на поле после перерыва, а на 87-й минуте прямую красную карточку заработал защитник Мигель Кампуш.
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