Александрия доигрывает матч против Кудровки в девятером

В воскресенье, 3 августа, состоится матч 1-го тура Премьер-лиги Украины 2025/2026, в котором играют «Кудровка» и «Александрия».

Команды встретились на стадионе «Оболонь Арена» в Киеве.

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Горожанам придется доигрывать матч вдевятером. Дело в том, что на 76-й минуте поединка вторую желтую карточку получил Кирилл Ковалец, появившийся на поле после перерыва, а на 87-й минуте прямую красную карточку заработал защитник Мигель Кампуш.