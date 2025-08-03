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Украина. Премьер лига
03 августа 2025, 14:52 | Обновлено 03 августа 2025, 14:55
660
0

Александрия доигрывает матч против Кудровки в девятером

Красные карточки получили Кирилл Ковалец и Мигел Кампуш

03 августа 2025, 14:52 | Обновлено 03 августа 2025, 14:55
660
0
Александрия доигрывает матч против Кудровки в девятером
ФК Александрия. Мигел Кампуш

В воскресенье, 3 августа, состоится матч 1-го тура Премьер-лиги Украины 2025/2026, в котором играют «Кудровка» и «Александрия».

Команды встретились на стадионе «Оболонь Арена» в Киеве.

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Горожанам придется доигрывать матч вдевятером. Дело в том, что на 76-й минуте поединка вторую желтую карточку получил Кирилл Ковалец, появившийся на поле после перерыва, а на 87-й минуте прямую красную карточку заработал защитник Мигель Кампуш.

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Мигел Кампуш Кирилл Ковалец чемпионат Украины по футболу Александрия Украинская Премьер-лига Кудровка Кудровка - Александрия удаление (красная карточка)
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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