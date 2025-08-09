Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. МАРКЕВИЧ: Надо было постараться, чтобы с такой Украиной не выйти из группы
Молодежные турниры
09 августа 2025, 03:25 |
247
0

Мирон Богданович о выступлениях «сине-желтых» на Евро-2025 U-21

УАФ. Мирон Маркевич

Известный украинский тренер Мирон Маркевич прокомментировал выступления сборной Украины U-21 на Евро-2025.

«Я стараюсь не критиковать тренеров, потому что это работа, когда ты не знаешь, с чем можешь столкнуться. Но, честно, надо было очень сильно постараться, чтобы с такой Украиной не выйти из группы», — сказал Маркевич.

Украина U-21 заняла третье место в группе с Нидерландами, Данией и Финляндией.

Ранее прославленный украинский тренер Мирон Маркевич высоко оценил уровень полузащитника Олега Очеретько.

Мирон Маркевич сборная Украины по футболу U-21 чемпионат Европы по футболу U-21
Дмитрий Олейник Источник: ВЗбирна
