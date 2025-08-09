МАРКЕВИЧ: Надо было постараться, чтобы с такой Украиной не выйти из группы
Мирон Богданович о выступлениях «сине-желтых» на Евро-2025 U-21
Известный украинский тренер Мирон Маркевич прокомментировал выступления сборной Украины U-21 на Евро-2025.
«Я стараюсь не критиковать тренеров, потому что это работа, когда ты не знаешь, с чем можешь столкнуться. Но, честно, надо было очень сильно постараться, чтобы с такой Украиной не выйти из группы», — сказал Маркевич.
Украина U-21 заняла третье место в группе с Нидерландами, Данией и Финляндией.
Ранее прославленный украинский тренер Мирон Маркевич высоко оценил уровень полузащитника Олега Очеретько.
