МАРКЕВИЧ: Надо было постараться, чтобы с такой Украиной не выйти из группы

Известный украинский тренер Мирон Маркевич прокомментировал выступления сборной Украины U-21 на Евро-2025.

«Я стараюсь не критиковать тренеров, потому что это работа, когда ты не знаешь, с чем можешь столкнуться. Но, честно, надо было очень сильно постараться, чтобы с такой Украиной не выйти из группы», — сказал Маркевич.

Украина U-21 заняла третье место в группе с Нидерландами, Данией и Финляндией.

Ранее прославленный украинский тренер Мирон Маркевич высоко оценил уровень полузащитника Олега Очеретько.