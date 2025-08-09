Алекс ФЕРГЮСОН: «То, что сделал этот тренер, просто фантастика»

Легендарный тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон похвалил бывшего наставника «красных дьяволов» Мэтта Басби.

«Пока я был тренером, Мэтт Басби всегда был для меня ориентиром, поскольку я верил в то, что могу полагаться на молодых футболистов. Басби бесспорно вошел в историю «Манчестер Юнайтед».

Мэтт выиграл Кубок европейских чемпионов, играя по той же философии, используя игроков, которых воспитал клуб. То, что он сделал – это невероятно», – сказал Фергюсон.

Ранее культовый тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон выделил лучшего голкипера, с которым ему довелось работать.