Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Алекс ФЕРГЮСОН: «То, что сделал этот тренер, просто фантастика»
Англия
09 августа 2025, 05:34 |
131
0

Алекс ФЕРГЮСОН: «То, что сделал этот тренер, просто фантастика»

Шотландец – о Мэтте Басби

09 августа 2025, 05:34 |
131
0
Алекс ФЕРГЮСОН: «То, что сделал этот тренер, просто фантастика»
Getty Images/Global Images Ukraine. Алекс Фергюсон

Легендарный тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон похвалил бывшего наставника «красных дьяволов» Мэтта Басби.

«Пока я был тренером, Мэтт Басби всегда был для меня ориентиром, поскольку я верил в то, что могу полагаться на молодых футболистов. Басби бесспорно вошел в историю «Манчестер Юнайтед».

Мэтт выиграл Кубок европейских чемпионов, играя по той же философии, используя игроков, которых воспитал клуб. То, что он сделал – это невероятно», – сказал Фергюсон.

Ранее культовый тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон выделил лучшего голкипера, с которым ему довелось работать.

По теме:
Выдающийся нидерландский игрок и тренер празднует день рождения
Клубы АПЛ сохраняют спонсоров азартных игр, несмотря на ограничения
ОФИЦИАЛЬНО. Челси продал форварда в состав новичка АПЛ
Мэтт Басби Манчестер Юнайтед чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Алекс Фергюсон
Дмитрий Олейник Источник: GiveMeSport
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Экс-арбитр ФИФА – про неназначенный пенальти в ворота Панатинаикоса
Футбол | 08 августа 2025, 11:16 11
Экс-арбитр ФИФА – про неназначенный пенальти в ворота Панатинаикоса
Экс-арбитр ФИФА – про неназначенный пенальти в ворота Панатинаикоса

Мирослав Ступар поддержал недовольство Арды Турана

Мбаппе впечатлил своими поступками. Его деятельность заслуживает уважения
Футбол | 09 августа 2025, 03:57 0
Мбаппе впечатлил своими поступками. Его деятельность заслуживает уважения
Мбаппе впечатлил своими поступками. Его деятельность заслуживает уважения

Килиан Мбаппе и его благотворительная деятельность

Тренер Руха объяснил фиаско в матче против Динамо: «Меня это возмутило»
Футбол | 08.08.2025, 21:10
Тренер Руха объяснил фиаско в матче против Динамо: «Меня это возмутило»
Тренер Руха объяснил фиаско в матче против Динамо: «Меня это возмутило»
Григорчук пояснил, почему Лунин не хочет уходить из Реала
Футбол | 08.08.2025, 07:36
Григорчук пояснил, почему Лунин не хочет уходить из Реала
Григорчук пояснил, почему Лунин не хочет уходить из Реала
Доннарумма в ПСЖ: из героя – в изгои
Футбол | 08.08.2025, 11:40
Доннарумма в ПСЖ: из героя – в изгои
Доннарумма в ПСЖ: из героя – в изгои
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Самый дорогой игрок в истории Ман Сити нашел новый клуб. Там есть украинец
Самый дорогой игрок в истории Ман Сити нашел новый клуб. Там есть украинец
07.08.2025, 08:45 1
Футбол
Неплохой задел перед ответной игрой. Полесье разгромило Пакш в ЛК
Неплохой задел перед ответной игрой. Полесье разгромило Пакш в ЛК
07.08.2025, 22:57 26
Футбол
САБО – о звезде Динамо: «От него не осталось ничего, абсолютно ничего»
САБО – о звезде Динамо: «От него не осталось ничего, абсолютно ничего»
07.08.2025, 10:24 8
Футбол
Проблемы на поле соперников. Шахтер удержал ничью против Панатинаикоса
Проблемы на поле соперников. Шахтер удержал ничью против Панатинаикоса
07.08.2025, 22:58 176
Футбол
100 млн евро. Хаби Алонсо выбрал идеальную замену Кроосу и Модричу
100 млн евро. Хаби Алонсо выбрал идеальную замену Кроосу и Модричу
07.08.2025, 04:17
Футбол
Безумный успех: определена чемпионка супертурнира WTA 1000 в Монреале
Безумный успех: определена чемпионка супертурнира WTA 1000 в Монреале
08.08.2025, 03:20 8
Теннис
ТУРАН: Если VAR не вмешивается в такие моменты, то зачем вообще существует?
ТУРАН: Если VAR не вмешивается в такие моменты, то зачем вообще существует?
08.08.2025, 07:01 4
Футбол
Провести бой или потерять титул. Усику без его согласия нашли соперника
Провести бой или потерять титул. Усику без его согласия нашли соперника
08.08.2025, 09:55 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем