Жуниор МОРАЕС: «Шахтер стал более атакующе заточенным благодаря Турану»
Экс-игрок Шахтера высказался перед матчем команды против Панатинаикоса в Q3 Лиги Европы
7 августа донецкий Шахтер проводит первый матч третьего раунда квалификации Лиги Европы 2025/26 против греческого Панатинаикоса.
Встреча проходит на Олимпийском стадионе в Афинах. Стартовый свисток прозвучал в 21:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Перед стартом противостояния с пресс-службой Шахтера своими эмоциями поделился экс-игрок горняков Жуниор Мораес:
«У меня была возможность пообщаться с игроками, которые противостояли величайшим командам в мире. Действительно, очень круто увидеться с такими топовыми исполнителями и своими старыми друзьями и просто прожить те воспоминания, которые у меня были. Надеюсь, Шахтер снова сможет делать историю уже в новой эпохе клуба.
Я скучаю по игре в Шахтере, по эмоциям, когда ты отмечаешься в такой команде с историей. По футболу я также скучаю, в целом, как по игре. Но нужно двигаться дальше, потому что жизнь не стоит на одном месте. Надо искать новые роли, в которых я бы смог себя зарекомендовать.
Мне кажется, что уже можно сказать, что Арда Туран придал позитивную динамику команде за этот короткий период. Команда стала играть более агрессивно и быть более атакующе заточенной. Мне нравится, какую энергию игроки создают на поле и как они борются за победу, и стараются радовать болельщиков своей игрой.
Все бразильские исполнители хорошо себя зарекомендовали. Наверное, наибольшие шансы продемонстрировать свои качества имеют атакующие игроки, поскольку они очень результативны. Им есть куда расти, и я уверен, что Арда Туран будет им об этом говорить, давать стимул для роста, чтобы они не останавливались на первых удачных шагах. Я также буду пытаться что-то подсказывать из своего опыта, из того, чего я успел достичь.
100% шансы Шахтера очень хорошие выйти в основной этап Лиги Европы. Сегодня будет противостоять команда с хорошими исполнителями, которые не сделают сегодняшний вечер легким. Но считаю, что в силах Шахтера показать свои лучшие стороны и сильнейшие навыки».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Алексис Макаллистер привлекает внимание испанского коуча
Майк Сансони призван помочь «красным дьяволам» наладить результаты и вернуть былое величие