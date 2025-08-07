Жуниор МОРАЕС: «Шахтер стал более атакующе заточенным благодаря Турану»

7 августа донецкий Шахтер проводит первый матч третьего раунда квалификации Лиги Европы 2025/26 против греческого Панатинаикоса.

Встреча проходит на Олимпийском стадионе в Афинах. Стартовый свисток прозвучал в 21:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Перед стартом противостояния с пресс-службой Шахтера своими эмоциями поделился экс-игрок горняков Жуниор Мораес:

«У меня была возможность пообщаться с игроками, которые противостояли величайшим командам в мире. Действительно, очень круто увидеться с такими топовыми исполнителями и своими старыми друзьями и просто прожить те воспоминания, которые у меня были. Надеюсь, Шахтер снова сможет делать историю уже в новой эпохе клуба.

Я скучаю по игре в Шахтере, по эмоциям, когда ты отмечаешься в такой команде с историей. По футболу я также скучаю, в целом, как по игре. Но нужно двигаться дальше, потому что жизнь не стоит на одном месте. Надо искать новые роли, в которых я бы смог себя зарекомендовать.

Мне кажется, что уже можно сказать, что Арда Туран придал позитивную динамику команде за этот короткий период. Команда стала играть более агрессивно и быть более атакующе заточенной. Мне нравится, какую энергию игроки создают на поле и как они борются за победу, и стараются радовать болельщиков своей игрой.

Все бразильские исполнители хорошо себя зарекомендовали. Наверное, наибольшие шансы продемонстрировать свои качества имеют атакующие игроки, поскольку они очень результативны. Им есть куда расти, и я уверен, что Арда Туран будет им об этом говорить, давать стимул для роста, чтобы они не останавливались на первых удачных шагах. Я также буду пытаться что-то подсказывать из своего опыта, из того, чего я успел достичь.

100% шансы Шахтера очень хорошие выйти в основной этап Лиги Европы. Сегодня будет противостоять команда с хорошими исполнителями, которые не сделают сегодняшний вечер легким. Но считаю, что в силах Шахтера показать свои лучшие стороны и сильнейшие навыки».