Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. МАРКЕВИЧ: «Я бы никогда в жизни не ушел из Карпат, если бы знал, что...»
Украина. Премьер лига
07 августа 2025, 19:36 |
1182
1

МАРКЕВИЧ: «Я бы никогда в жизни не ушел из Карпат, если бы знал, что...»

Специалист похвалил президента «Руха» Григория Козловского

07 августа 2025, 19:36 |
1182
1
МАРКЕВИЧ: «Я бы никогда в жизни не ушел из Карпат, если бы знал, что...»
Getty Images/Global Images Ukraine. Мирон Маркевич

Известный украинский тренер Мирон Маркевич оценил объединение львовских «Карпат» с Рухом. Специалист заявил, что не ушел бы с должности главного тренера «львов», если бы знал об этом раньше.

- Коллаборация «Карпат» с «Рухом» – как вы ее оцениваете? Как это в пользу львовскому футболу?

– Я вам честно скажу: если бы я знал скорее, что Григорий Петрович Козловский соединится с «Карпатами», я бы в жизни не ушел. Потому что это единственный шанс сейчас был, уже его нет, сделать действительно львовскую команду.

Потому что все бывшие воспитанники «Карпат», они из детей, и, конечно, их надо было всех сразу забирать в «Карпаты» – насколько я понимаю, такая договоренность была – и оставить 5-6 человек из «Карпат». И это была бы действительно национальная львовская команда.

Но, к сожалению, я немного поспешил, как говорится. Так бы я в жизни ни пошел. Потому что первый раз в истории львовского футбола была бы действительно своя команда.

– А сейчас уже это не получится?

– Нет. Там уже кто в Черкассы пошел… Это уже все рассеяно, – сказал Маркевич.

Бывший главный тренер львовского «Руха» Виталий Пономарев в новом сезоне возглавляет черкасский ЛНЗ, а во главе львовских «Карпат» работает украинский специалист Владислав Лупашко.

По теме:
Спортивный врач рассказал о травме Траоре и назвал сроки восстановления
Лассина Траоре выбыл из игры из-за мышечной травмы. Сколько пропустит?
Второй тур – вторая победа. Динамо сыграло матч чемпионата U-19
Мирон Маркевич Карпаты Львов Рух Львов Григорий Козловский Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: ВЗбирна
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Экс-тренер Белоцерковца: «Всі його знали лише з позитивної стонони»
Футбол | 07 августа 2025, 18:48 0
Экс-тренер Белоцерковца: «Всі його знали лише з позитивної стонони»
Экс-тренер Белоцерковца: «Всі його знали лише з позитивної стонони»

Василий Баранов тренировал игрока в юношеском составе «Зари»

ЧИСОРА: «Если Усик хочет стать лучшим, то должен с ним подраться»
Бокс | 07 августа 2025, 09:40 1
ЧИСОРА: «Если Усик хочет стать лучшим, то должен с ним подраться»
ЧИСОРА: «Если Усик хочет стать лучшим, то должен с ним подраться»

Дерек считает, что Александр должен дать бой Паркеру

Безерра – яркий пример того, как неграндам УПЛ нужно работать на рынке
Футбол | 07.08.2025, 15:12
Безерра – яркий пример того, как неграндам УПЛ нужно работать на рынке
Безерра – яркий пример того, как неграндам УПЛ нужно работать на рынке
Игрок сборной Украины поставил Шахтеру ультиматум. Он может уйти
Футбол | 06.08.2025, 22:40
Игрок сборной Украины поставил Шахтеру ультиматум. Он может уйти
Игрок сборной Украины поставил Шахтеру ультиматум. Он может уйти
Американский супертяж: «Я перееду Усика. У него будут огромные проблемы»
Бокс | 07.08.2025, 09:53
Американский супертяж: «Я перееду Усика. У него будут огромные проблемы»
Американский супертяж: «Я перееду Усика. У него будут огромные проблемы»
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Artemkuz
Давай знову в Металург Запоріжжя 
Ответить
0
Популярные новости
АХМЕТОВ: «Коломойский тогда прятался за десятком охранников»
АХМЕТОВ: «Коломойский тогда прятался за десятком охранников»
06.08.2025, 03:04
Футбол
В Днепре создается новый ФК? Инвестор Ахметов поведал подробности о Днепре
В Днепре создается новый ФК? Инвестор Ахметов поведал подробности о Днепре
05.08.2025, 19:35 37
Футбол
Паркер ждет ответ Усика: «Лучше проиграть ему, чем просто получить титул»
Паркер ждет ответ Усика: «Лучше проиграть ему, чем просто получить титул»
06.08.2025, 02:22 4
Бокс
Бенфика кардинально изменила решение по Трубину. Вратарь пользуется спросом
Бенфика кардинально изменила решение по Трубину. Вратарь пользуется спросом
06.08.2025, 15:35 1
Футбол
Майрис БРИЕДИС: «У Усика нет другого выбора, он должен это сделать»
Майрис БРИЕДИС: «У Усика нет другого выбора, он должен это сделать»
06.08.2025, 05:08 7
Бокс
Зидан возвращается. Известно, какую команду возглавит легендарный француз
Зидан возвращается. Известно, какую команду возглавит легендарный француз
06.08.2025, 11:17
Футбол
БЕЛЛЬЮ: «После того, что было в бою Усик – Дюбуа, ты должен уйти из бокса»
БЕЛЛЬЮ: «После того, что было в бою Усик – Дюбуа, ты должен уйти из бокса»
06.08.2025, 09:40 1
Бокс
Свитолина уступила Осаке в четвертьфинале турнира в Монреале
Свитолина уступила Осаке в четвертьфинале турнира в Монреале
06.08.2025, 04:01 23
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем