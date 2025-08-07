МАРКЕВИЧ: «Я бы никогда в жизни не ушел из Карпат, если бы знал, что...»

Известный украинский тренер Мирон Маркевич оценил объединение львовских «Карпат» с Рухом. Специалист заявил, что не ушел бы с должности главного тренера «львов», если бы знал об этом раньше.

- Коллаборация «Карпат» с «Рухом» – как вы ее оцениваете? Как это в пользу львовскому футболу?

– Я вам честно скажу: если бы я знал скорее, что Григорий Петрович Козловский соединится с «Карпатами», я бы в жизни не ушел. Потому что это единственный шанс сейчас был, уже его нет, сделать действительно львовскую команду.

Потому что все бывшие воспитанники «Карпат», они из детей, и, конечно, их надо было всех сразу забирать в «Карпаты» – насколько я понимаю, такая договоренность была – и оставить 5-6 человек из «Карпат». И это была бы действительно национальная львовская команда.

Но, к сожалению, я немного поспешил, как говорится. Так бы я в жизни ни пошел. Потому что первый раз в истории львовского футбола была бы действительно своя команда.

– А сейчас уже это не получится?

– Нет. Там уже кто в Черкассы пошел… Это уже все рассеяно, – сказал Маркевич.

Бывший главный тренер львовского «Руха» Виталий Пономарев в новом сезоне возглавляет черкасский ЛНЗ, а во главе львовских «Карпат» работает украинский специалист Владислав Лупашко.