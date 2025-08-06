Мирон МАРКЕВИЧ: «Ребята отдали все силы. Но мы не знали, что это конец»

Именитый украинский тренер Мирон Маркевич поделился воспоминаниями о финальном матче Лиги Европы 2014/15, когда «Днепр» под его руководством уступил испанской «Севилье» (2:3).

«Мы могли тогда победить, но они были очень опытные и постоянно побеждали. Забили нам третий гол... Но ребята провели сильную игру, они отдали все силы, я поблагодарил их за матч.

К сожалению, тогда мы еще не знали, что это конец «Днепра».

После матча был бенкет, на котором Коломойский сказал, что не просил выходить нас в финал. Сначала я не понял этих слов, потом дошло – он не хотел нам платить.

Он обиделся и год не давал нам ни зарплат, ни премий. Он обиделся, что мы играли в финале. Бог ему судья. Нашу команду разобрали фактически бесплатно, хотя могли продать и заработать неплохие деньги. Тем более, у нас было много талантливых игроков, и мы могли бы сохранить команду», – сказал Маркевич.