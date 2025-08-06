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  4. Мирон МАРКЕВИЧ: «Ребята отдали все силы. Но мы не знали, что это конец»
Украина. Премьер лига
06 августа 2025, 15:40 |
1310
0

Мирон МАРКЕВИЧ: «Ребята отдали все силы. Но мы не знали, что это конец»

Именитый тренер рассказал о поражении в Лиге Европы и разговоре с Коломойским

06 августа 2025, 15:40 |
1310
0
Мирон МАРКЕВИЧ: «Ребята отдали все силы. Но мы не знали, что это конец»
ФК Днепр. Мирон Маркевич

Именитый украинский тренер Мирон Маркевич поделился воспоминаниями о финальном матче Лиги Европы 2014/15, когда «Днепр» под его руководством уступил испанской «Севилье» (2:3).

«Мы могли тогда победить, но они были очень опытные и постоянно побеждали. Забили нам третий гол... Но ребята провели сильную игру, они отдали все силы, я поблагодарил их за матч.

К сожалению, тогда мы еще не знали, что это конец «Днепра».

После матча был бенкет, на котором Коломойский сказал, что не просил выходить нас в финал. Сначала я не понял этих слов, потом дошло – он не хотел нам платить.

Он обиделся и год не давал нам ни зарплат, ни премий. Он обиделся, что мы играли в финале. Бог ему судья. Нашу команду разобрали фактически бесплатно, хотя могли продать и заработать неплохие деньги. Тем более, у нас было много талантливых игроков, и мы могли бы сохранить команду», – сказал Маркевич.

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Лига Европы Днепр Мирон Маркевич Севилья Игорь Коломойский
Николай Титюк Источник: ВЗбирна
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