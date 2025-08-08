Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  «Есть 2 варианта». Юрист объяснил, почему Челси заявил Мудрика на сезон АПЛ
Англия
08 августа 2025, 18:31 | Обновлено 08 августа 2025, 18:32
«Есть 2 варианта». Юрист объяснил, почему Челси заявил Мудрика на сезон АПЛ

Илья Скоропашкин имеет 2 теории

Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Спортивный юрист Илья Скоропашкин объяснил, почему лондонский «Челси» заявил отстраненного из-за допинга украинского вингера Михаила Мудрика на сезон АПЛ 2025/26:

«Здесь есть два варианта. Это либо демонстративный жест доверия и поддержки футболиста, который переживает самый сложный период в своей карьере, либо публичное опровержение вариантов подачи иска к игроку или применения к нему других санкций со стороны клуба.

Или, что более вероятно, уверенность клуба в успешном завершении допингового дела еще в течение текущего сезона. То есть, при снятии дисквалификации, «Челси» не нужно будет ждать заявкового окна, чтобы заявить Михаила. Нужно будет только обновить заявку и присвоить ему игровой номер, который сейчас не указан в заявке».

допинг дисквалификация чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Михаил Мудрик Челси Илья Скоропашкин заявка
Дмитрий Вус Источник: BLIK
AndiM
Бл , ви що не можете нормально новину перекласти? В оригіналі ж написано , що СК Челсі а не ФК. Хто не знає цей спортивний клуб дуже відомий серед бодібілдерів, бо в їх залах  тренуються багато учасників олімпії та Арнольд Класік.
 Так що мудродрочери, готуйтесь переходити на сайти де коментують хіміків які гниють від трумбоспермопермону
Andre Chil
Або шось посередені, або не те, не те🤣
