«Есть 2 варианта». Юрист объяснил, почему Челси заявил Мудрика на сезон АПЛ

Спортивный юрист Илья Скоропашкин объяснил, почему лондонский «Челси» заявил отстраненного из-за допинга украинского вингера Михаила Мудрика на сезон АПЛ 2025/26:

«Здесь есть два варианта. Это либо демонстративный жест доверия и поддержки футболиста, который переживает самый сложный период в своей карьере, либо публичное опровержение вариантов подачи иска к игроку или применения к нему других санкций со стороны клуба.

Или, что более вероятно, уверенность клуба в успешном завершении допингового дела еще в течение текущего сезона. То есть, при снятии дисквалификации, «Челси» не нужно будет ждать заявкового окна, чтобы заявить Михаила. Нужно будет только обновить заявку и присвоить ему игровой номер, который сейчас не указан в заявке».