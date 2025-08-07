У команды, которая боролась за выход в УПЛ, есть долги перед экс-игроками

Как стало известно Sport.ua, на сегодняшний день ФК «ЮКСА» из Тарасовки имеет долги перед футболистами, которые покинули команду летом.

Конкретные фамилии и суммы не называются, но известно, что таких футболистов несколько. О причинах задержек не сообщается.

Напомним, что летом состав команды обновился почти на 90%. Это связано с изменением вектора клуба и приходом нового тренера – Андерсона Рибейро.

«ЮКСА» удачно стартовала в Первой лиге, одержав победу над «Подольем» со счетом 1:0. Единственный гол на 37 минуте забил Парагвай (Пабло Кастро). Легионер ФК «ЮКСА» реализовал пенальти.