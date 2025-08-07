Адриан ПУКАНЫЧ: «До идеальной формы Шахтеру еще далеко»

Бывший полузащитник донецкого «Шахтера» и национальной сборной Украины Адриан Пуканыч в эксклюзивном интервью для Sport.ua оценил форму «горняков» на старте сезона 2025/26.

– Говорят, что подопечные Арды Турана набрали почти идеальную форму. Ты согласен?

– Не совсем. До идеальной формы «Шахтеру» еще далеко, но, в принципе, такое не часто бывает, чтобы украинские команды на такой ранней стадии еврокубков имели хороший игровой тонус и находились в неплохом функциональном состоянии.