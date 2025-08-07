Лига Европы07 августа 2025, 12:37 |
49
0
Адриан ПУКАНЫЧ: «До идеальной формы Шахтеру еще далеко»
Бывший полузащитник «горняков» оценил форму донецкой команды
07 августа 2025, 12:37 |
49
0
Бывший полузащитник донецкого «Шахтера» и национальной сборной Украины Адриан Пуканыч в эксклюзивном интервью для Sport.ua оценил форму «горняков» на старте сезона 2025/26.
– Говорят, что подопечные Арды Турана набрали почти идеальную форму. Ты согласен?
– Не совсем. До идеальной формы «Шахтеру» еще далеко, но, в принципе, такое не часто бывает, чтобы украинские команды на такой ранней стадии еврокубков имели хороший игровой тонус и находились в неплохом функциональном состоянии.
