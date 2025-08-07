«Невероятно горжусь». Сон Хын Мин прокомментировал трансфер в Лос-Анджелес

Корейский вингер Сон Хын Мин прокомментировал свой трансфер из «Тоттенхэма» в «Лос-Анджелес»:

«Я невероятно горжусь тем, что присоединяюсь к «Лос-Анджелесу», клубу с большими амбициями в одном из самых знаковых спортивных городов мира. «Лос-Анджелес» имеет богатую историю чемпионов, и я здесь, чтобы помочь написать следующую главу. Я с нетерпением жду новых вызовов в MLS. Я приехал в «Лос-Анджелес», чтобы завоевывать трофеи и отдать все для этого клуба, этого города и его болельщиков. Я не могу дождаться, когда начну».

Ранее сообщалось о том, что Сон Хын Мин стал игроком «Лос-Анджелеса».