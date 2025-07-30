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  4. 19-летний футболист гранда за серьезную сумму перейдет в Челси
Англия
30 июля 2025, 22:20 |
657
0

19-летний футболист гранда за серьезную сумму перейдет в Челси

Йоррел Хато присоединится к английскому гранду

30 июля 2025, 22:20 |
657
0
19-летний футболист гранда за серьезную сумму перейдет в Челси
Getty Images/Global Images Ukraine. Йоррел Хато

Нидерландский защитник амстердамского «Аякса» Йоррел Хато станет игроком лондонского «Челси», сообщает Фарицио Романо.

По информации источника, 19-летний футболист присоединится к английскому гранду. Сумма его перехода составит 40 миллионов евро. Йоррел хотел перейти только в «Челси».

В прошедшем сезоне Йоррел Хато провел 50 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться 3 забитыми мячами и 6 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 35 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что «Сандерленд» нацелился на форварда «Челси».

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Йоррел Хато Аякс Челси чемпионат Нидерландов по футболу трансферы трансферы АПЛ Фабрицио Романо
Даниил Кирияка Источник: Фабрицио Романо
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