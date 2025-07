19-летний футболист гранда за серьезную сумму перейдет в Челси

Нидерландский защитник амстердамского «Аякса» Йоррел Хато станет игроком лондонского «Челси», сообщает Фарицио Романо.

По информации источника, 19-летний футболист присоединится к английскому гранду. Сумма его перехода составит 40 миллионов евро. Йоррел хотел перейти только в «Челси».

В прошедшем сезоне Йоррел Хато провел 50 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться 3 забитыми мячами и 6 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 35 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что «Сандерленд» нацелился на форварда «Челси».

