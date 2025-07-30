19-летний футболист гранда за серьезную сумму перейдет в Челси
Йоррел Хато присоединится к английскому гранду
Нидерландский защитник амстердамского «Аякса» Йоррел Хато станет игроком лондонского «Челси», сообщает Фарицио Романо.
По информации источника, 19-летний футболист присоединится к английскому гранду. Сумма его перехода составит 40 миллионов евро. Йоррел хотел перейти только в «Челси».
В прошедшем сезоне Йоррел Хато провел 50 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться 3 забитыми мячами и 6 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 35 миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что «Сандерленд» нацелился на форварда «Челси».
🚨🔵 BREAKING: Jorrel Hato to Chelsea, here we go! Deal in place with Ajax for fee in excess of €40m.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 30, 2025
Hato will sign long term deal at Chelsea as he only wanted to join #CFC this summer.
Medical and travel set to be booked for talented defender. pic.twitter.com/5oWwNlANYp
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