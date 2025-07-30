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  4. Известный игрок ПСЖ сменит клуб этим летом. Романо подтвердил
Франция
30 июля 2025, 19:04 |
861
0

Известный игрок ПСЖ сменит клуб этим летом. Романо подтвердил

Милан Шкриньяр присоединится к «Фенербахче»

30 июля 2025, 19:04 |
861
0
Известный игрок ПСЖ сменит клуб этим летом. Романо подтвердил
Getty Images/Global Images Ukraine. Милан Шкриньяр

Словацкий защитник «ПСЖ» Милан Шкриньяр станет игроком «Фенербахче», сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, 30-летний футболист присоединится к турецкому клубу на постоянной основе после годичной аренды в сезоне 2024/25. Подписание Милана обойдется «Фенербахче» в 7 миллионов евро. + бонусы, с которыми обща сумма трансфера может достичь 10 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Милан Шкриньяр провел 28 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых отличился 3 забитыми мячами и2 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что в Франции пояснили, почему «Борнмут» хочет 70 млн за Забарного.

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Милан Шкриньяр Фенербахче ПСЖ трансферы трансферы АПЛ чемпионат Турции по футболу Фабрицио Романо
Даниил Кирияка Источник: Фабрицио Романо
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