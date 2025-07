Известный игрок ПСЖ сменит клуб этим летом. Романо подтвердил

Словацкий защитник «ПСЖ» Милан Шкриньяр станет игроком «Фенербахче», сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, 30-летний футболист присоединится к турецкому клубу на постоянной основе после годичной аренды в сезоне 2024/25. Подписание Милана обойдется «Фенербахче» в 7 миллионов евро. + бонусы, с которыми обща сумма трансфера может достичь 10 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Милан Шкриньяр провел 28 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых отличился 3 забитыми мячами и2 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.

