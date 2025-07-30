В Франции пояснили, почему Борнмут хочет 70 млн за Забарного. Дело в Динамо

Французский «Пари Сен-Жермен» продолжает интересоваться украинским центральным защитником английского «Борнмута» Ильей Забарным, сообщает известный журналист Абделла Бульма.

По информации источника, «вишни» требуют 70 миллионов евро за трансфер 22-летнего футболиста. Причина такой позиции клуба – желание компенсировать процент от продажи, который «Борнмут» должен выплатить киевскому «Динамо» за перепродажу Ильи.

Отмечается, что «ПСЖ» не готов платить такую сумму. Предложение парижан – 65 миллионов евро + бонусы.

В сезоне 2024/25 Илья Забарный провел 39 матчей на клубном уровне, отличившись 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость украинца в 42 миллиона евро.

Ранее Луис Энрике обратился к руководству «ПСЖ» из-за трансфера Ильи Забарного.