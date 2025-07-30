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  4. В Франции пояснили, почему Борнмут хочет 70 млн за Забарного. Дело в Динамо
Англия
30 июля 2025, 12:40 |
1529
2

В Франции пояснили, почему Борнмут хочет 70 млн за Забарного. Дело в Динамо

«ПСЖ» не готов платить такие деньги

30 июля 2025, 12:40 |
1529
2
В Франции пояснили, почему Борнмут хочет 70 млн за Забарного. Дело в Динамо
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Французский «Пари Сен-Жермен» продолжает интересоваться украинским центральным защитником английского «Борнмута» Ильей Забарным, сообщает известный журналист Абделла Бульма.

По информации источника, «вишни» требуют 70 миллионов евро за трансфер 22-летнего футболиста. Причина такой позиции клуба – желание компенсировать процент от продажи, который «Борнмут» должен выплатить киевскому «Динамо» за перепродажу Ильи.

Отмечается, что «ПСЖ» не готов платить такую сумму. Предложение парижан – 65 миллионов евро + бонусы.

В сезоне 2024/25 Илья Забарный провел 39 матчей на клубном уровне, отличившись 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость украинца в 42 миллиона евро.

Ранее Луис Энрике обратился к руководству «ПСЖ» из-за трансфера Ильи Забарного.

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Дмитрий Вус Источник: X (Twitter)
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Комментарии 2
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Муґунот Уух
ще ті жлоби. 
купили в Динамо за 22,7 млн. євро,  Динамо мають віддати 20% з суми продажу
тобто у випадку продажу за 65 млн. в них навару:
65-(22,7+13)=29,3 млн. євро
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