В Франции пояснили, почему Борнмут хочет 70 млн за Забарного. Дело в Динамо
«ПСЖ» не готов платить такие деньги
Французский «Пари Сен-Жермен» продолжает интересоваться украинским центральным защитником английского «Борнмута» Ильей Забарным, сообщает известный журналист Абделла Бульма.
По информации источника, «вишни» требуют 70 миллионов евро за трансфер 22-летнего футболиста. Причина такой позиции клуба – желание компенсировать процент от продажи, который «Борнмут» должен выплатить киевскому «Динамо» за перепродажу Ильи.
Отмечается, что «ПСЖ» не готов платить такую сумму. Предложение парижан – 65 миллионов евро + бонусы.
В сезоне 2024/25 Илья Забарный провел 39 матчей на клубном уровне, отличившись 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость украинца в 42 миллиона евро.
Ранее Луис Энрике обратился к руководству «ПСЖ» из-за трансфера Ильи Забарного.
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купили в Динамо за 22,7 млн. євро, Динамо мають віддати 20% з суми продажу
тобто у випадку продажу за 65 млн. в них навару:
65-(22,7+13)=29,3 млн. євро