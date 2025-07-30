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  4. Лично сообщили. Ман Сити настроен выставить игрока на продажу
Англия
30 июля 2025, 10:47 |
1219
1

Лично сообщили. Ман Сити настроен выставить игрока на продажу

Штефан Ортега не входит в планы тренерского штаба

30 июля 2025, 10:47 |
1219
1
Лично сообщили. Ман Сити настроен выставить игрока на продажу
Getty Images/Global Images Ukraine. Штефан Ортега

«Манчестер Сити» определился с судьбой 32-летнего немецкого голкипера Штефана Ортеги, контракт которого рассчитан на лето 2026 года.

По информации известного инсайдера Фабрицио Романо, «Манчестер Сити» планирует расстаться с вратарем в летнее трансферное окно.

Причиной такого решения стал трансфер голкипера «Бернли» Джеймса Траффорда.

Ортега находится в расположении «Манчестер Сити» с сезона 2022/23. В течение трех лет вратарь провел 56 поединков, из которых 25 матчей отыграл на ноль.

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Андрей Витренко Источник: Фабрицио Романо
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Mark4854590
Все логічно. Придбали молодого воротаря і Ортега став зайвим
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