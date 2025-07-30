Лично сообщили. Ман Сити настроен выставить игрока на продажу
Штефан Ортега не входит в планы тренерского штаба
«Манчестер Сити» определился с судьбой 32-летнего немецкого голкипера Штефана Ортеги, контракт которого рассчитан на лето 2026 года.
По информации известного инсайдера Фабрицио Романо, «Манчестер Сити» планирует расстаться с вратарем в летнее трансферное окно.
Причиной такого решения стал трансфер голкипера «Бернли» Джеймса Траффорда.
Ортега находится в расположении «Манчестер Сити» с сезона 2022/23. В течение трех лет вратарь провел 56 поединков, из которых 25 матчей отыграл на ноль.
🚨 Manchester City have informed Stefan Ortega that he can leave the club this summer following Trafford’s arrival. pic.twitter.com/nV9KKQOzKu— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 29, 2025
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