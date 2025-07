Лично сообщили. Ман Сити настроен выставить игрока на продажу

«Манчестер Сити» определился с судьбой 32-летнего немецкого голкипера Штефана Ортеги, контракт которого рассчитан на лето 2026 года.

По информации известного инсайдера Фабрицио Романо, «Манчестер Сити» планирует расстаться с вратарем в летнее трансферное окно.

Причиной такого решения стал трансфер голкипера «Бернли» Джеймса Траффорда.

Ортега находится в расположении «Манчестер Сити» с сезона 2022/23. В течение трех лет вратарь провел 56 поединков, из которых 25 матчей отыграл на ноль.

