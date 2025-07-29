ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Сити подписал вратаря. Он уже играл за команду
Траффорд вернулся в манчестерскую команду
Клуб АПЛ Манчестер Сити объявил о подписании вратаря Бернли Джеймса Траффорда, который получил контракт на 5 лет с опцией продления еще на сезон.
Трансфер обойдется Манчестер Сити в 31 миллион фунтов + бонусы.
При этом 22-летний Траффорд возвращается в манчестерскую команду, откуда перешел в Бернли в 2023 году.
Траффорд должен стать конкурентом для многолетнего первого номера Эдерсона, которого в последнее время связывают с переходом в Саудовскую Аравию или Турцию.
James Trafford returns to City! 🙌 pic.twitter.com/3aANdYihks— Manchester City (@ManCity) July 29, 2025
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