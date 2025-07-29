ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Сити подписал вратаря. Он уже играл за команду

Клуб АПЛ Манчестер Сити объявил о подписании вратаря Бернли Джеймса Траффорда, который получил контракт на 5 лет с опцией продления еще на сезон.

Трансфер обойдется Манчестер Сити в 31 миллион фунтов + бонусы.

При этом 22-летний Траффорд возвращается в манчестерскую команду, откуда перешел в Бернли в 2023 году.

Траффорд должен стать конкурентом для многолетнего первого номера Эдерсона, которого в последнее время связывают с переходом в Саудовскую Аравию или Турцию.