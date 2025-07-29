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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Сити подписал вратаря. Он уже играл за команду
Англия
29 июля 2025, 21:14 |
1789
0

ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Сити подписал вратаря. Он уже играл за команду

Траффорд вернулся в манчестерскую команду

29 июля 2025, 21:14 |
1789
0
ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Сити подписал вратаря. Он уже играл за команду
ФК Манчестер Сити

Клуб АПЛ Манчестер Сити объявил о подписании вратаря Бернли Джеймса Траффорда, который получил контракт на 5 лет с опцией продления еще на сезон.

Трансфер обойдется Манчестер Сити в 31 миллион фунтов + бонусы.

При этом 22-летний Траффорд возвращается в манчестерскую команду, откуда перешел в Бернли в 2023 году.

Траффорд должен стать конкурентом для многолетнего первого номера Эдерсона, которого в последнее время связывают с переходом в Саудовскую Аравию или Турцию.

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Иван Зинченко Источник: ФК Манчестер Сити
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