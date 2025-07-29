«Вы стали легендой при жизни». Динамо поздравило Луческу с днем рождением

Экстренер киевского «Динамо» Мирча Луческу получил поздравление от клуба по случаю 80-летия со дня рождения.

Луческу работал с «динамовцами» с 2020 по 2023 годы. Под руководством румынского наставника «бело-синие» оформили «золотой требл» в сезоне 2020/21.

«Ваш многолетний труд в футболе – это пример преданности, профессионализма и настоящей любви к игре. Вы стали легендой еще при жизни, воспитав поколение футболистов и снискав уважение болельщиков по всей Европе», – поздравил тренера президент команды Игорь Суркис.

В 2020 году Луческу вызвал большой резонанс в Украине, поскольку согласился возглавить киевское «Динамо» – принципиального соперника донецкого «Шахтера».

Ранее упоминалось, как Мирча Луческу работал в Европе.