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  4. «Вы стали легендой при жизни». Динамо поздравило Луческу с днем рождением
Украина. Премьер лига
29 июля 2025, 16:16 |
66
0

«Вы стали легендой при жизни». Динамо поздравило Луческу с днем рождением

Мистер отмечает 80-летний юбилей

29 июля 2025, 16:16 |
66
0
«Вы стали легендой при жизни». Динамо поздравило Луческу с днем рождением
ФК Динамо Киев. Мирча Луческу

Экстренер киевского «Динамо» Мирча Луческу получил поздравление от клуба по случаю 80-летия со дня рождения.

Луческу работал с «динамовцами» с 2020 по 2023 годы. Под руководством румынского наставника «бело-синие» оформили «золотой требл» в сезоне 2020/21.

«Ваш многолетний труд в футболе – это пример преданности, профессионализма и настоящей любви к игре. Вы стали легендой еще при жизни, воспитав поколение футболистов и снискав уважение болельщиков по всей Европе», – поздравил тренера президент команды Игорь Суркис.

В 2020 году Луческу вызвал большой резонанс в Украине, поскольку согласился возглавить киевское «Динамо» – принципиального соперника донецкого «Шахтера».

Ранее упоминалось, как Мирча Луческу работал в Европе.

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Мирча Луческу чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев поздравление
Александр Сильченко Источник: ФК Динамо Киев
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