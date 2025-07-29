4 месяца Луческу в Интере: провал на фоне дискотек Роналду и ссоры с Уэстом

Сегодня у одного из наиболее знаковых наставников клубного украинского футбола времен независимости – румына Мирчи Луческу – юбилей. Опытный коуч, который ныне работает со сборной Румынии, празднует 80-летие!

Тренерская карьера Луческу продолжается с 1979 года и в ней не было затяжных пауз. Мирча всегда был востребован, если не на родине, то в Италии, Турции или Украине. Практически везде Луческу добивался существенных результатов, хотя использовать все шансы на максимум, безусловно, не сумел. Речь, прежде всего, о сезоне-1998/99, по ходу которого Мирча оказался во главе единственного в его карьере (как показал дальнейший ход событий и о чем ныне можно говорить уже как о свершившемся факте) клуба-гранда из топ-5 европейских чемпионатов – миланского «Интера»…

Миланский паромщик

Луческу оказался во главе первой команды «Интера» в начале декабря 1998 года, уже по ходу сезона-1998/99. Руководство «нерадзурри» решило попрощался с прежним коучем Луиджи Симони, и остановило свой выбор на румыне, который до этого, помимо работы на родине, уже пробовал свои силы на Апеннинах с «Пизой», «Брешиа» и «Реджаной». Опыт с этими тремя командами для Мирчи был не сказать, чтоб уж очень успешным – никаких прорывов он не добился, но в целом оставил о себе впечатление как о специалисте, способном прививать атакующий футбол.

На момент прихода Луческу на тренерский мостик «Интера» команда из Милана шла лишь на седьмом месте в турнирной таблице. Для коллектива, в котором было немало звезд того времени и будущих лет (перечислим лишь некоторых из них – Джанлука Пальюка, Хавьер Дзанетти, Андреа Пирло, Арон Винтер, Диего Симеоне, Пауло Соуза, Юри Джоркаефф, Роберто Баджо, Альваро Рекоба, Иван Саморано, Нванкво Кану, Роналдо) такие показатели были категорически неприемлемыми, от чего клуб и пошел на смену наставника по ходу сезона.

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Впрочем, Луческу сам понимал, что приходит, по сути, на роль промежуточного коуча, потому как в прессе еще до момента назначения румына активно тиражировались сплетни, что боссы «Интера» ведут переговоры с маститым Марчелло Липпи о приходе этого коуча в команду, начиная с начала сезона-1999/2000. Задержаться в Милане у Мирчи удалось даже не до конца того чемпионата, а всего на четыре месяца, и не так давно он, давая интервью итальянским СМИ, признал, что это была полностью его личная ошибка.

«Я приехал не вовремя, но это была моя вина: меня наняли всего лишь паромщиком, а новость о том, что Липпи приедет в конце сезона, уже циркулировала. Это создало для меня проблемы с игроками, у которых истекали контракты: мне говорили, что они должны играть, чтобы продлить их, хотя я все равно не собирался оставаться. Я приехал в декабре, и в первых пяти матчах мы забили кучу голов, мы показывали исключительный футбол, но пропускали глупые голы. После поражения от «Сампдории» я решил уйти в отставку, чтобы дать игрокам понять, что они должны взять на себя ответственность за эти неудачи. [Президент] Моратти был исключительным человеком и все равно продолжал платить мне зарплату», – рассказал Луческу.

Домашние феерии, гостевые фиаско

В какой-то степени Луческу приукрашивает успешность своего старта в «Интере», однако в целом Мирча прав в том, что его подопечные действительно много забивали. Что правда, исключительно в домашних матчах, из-за чего «нерадзурри» на какое-то время стали называть командой родного стадиона, так как там у «Интера» получалось разбивать соперников в щепки, в то время как в выездных поединках команда Луческу выглядела откровенно беззубой.

Премьерный матч Луческу во главе новой команды «Интер» проиграл – со счетом 1:2 «Лацио» в первом поединке четвертьфинальной стадии Кубка Италии. Команда Свена-Йорана Эрикссона в Риме одолела гостей благодаря дублю Марсело Саласа, но в ответной игре потерпела фиаско (2:5) и вылетела, дав возможность подопечным Мирчи пройти далее…

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В чемпионате Луческу стартовал с ничьей против одного из аутсайдеров «Виченцы» (1:1), причем спастись от поражения в гостях «нерадзурри» удалось лишь в компенсированное время, когда забил француз Микаэль Сильвестр, вышедший на поле на замену на 51-й минуте вместо нигерийца Тарибо Уэста, о персоне которого мы еще поговорим чуть ниже…

После этого «Интер» также на выезде минимально обыграл «Удинезе» (1:0), а дальше начались те самые «качели» с крайне нестабильными результатами в домашних и гостевых поединках: убедительная победа дома над «Ромой» (4:1), поражение в гостях от «Пармы» (0:1), домашний погром «Венеции» (6:2), неожиданное фиаско на выезде от «Болоньи» (0:2), убедительный реванш перед своими фанатами в игре с «Кальяри» (5:1), за которым последовала блеклая ничья с «Пьяченцой» (0:0), а следом – снова домашний погром, на этот раз «Эмполи» (5:1), и тут же две гостевые «баранки» – от «Перуджи» (1:2) и «Лацио» (0:1).

Параллельно с этим «Интер» пробовал достичь успеха в Лиге чемпионов, но вылетел уже в четвертьфинале от будущего победителя – «Манчестер Юнайтед» (0:2 – на выезде, 1:1 – дома).

Несмотря на то, что президент «Интера» Массимо Моратти поначалу был просто очарован футболом, который показывала команда при Луческу, уже в конце марта стало понятно – никаких успехов в сезоне у «нерадзурри» не будет. Мирча окончательно осознал это и сам после очередного гостевого поражения, причем разгромного – 0:4 от «Сампдории», которое случилось 21 марта. На стадионе «Луиджи Феррарис» команду румынского специалиста буквально похоронил хет-трик Винченцо Монтеллы, который еще и ассистировал Ариэлю Ортеге при четвертом мяче в ворота Пальюки, сразу же замененного Луческу на француза Себастьяна Фрея.

После фиаско от «Сампдории» стало известно, что Луческу покинул «Интер». СМИ писали, что уход румына – это решение Моратти, который уволил коуча, однако сам Мирча впоследствии многократно настаивал на том, что именно он подал в отставку и просил, чтобы она была принята в кратчайшие сроки, что дало бы повод игрокам «нерадзурри» задуматься…

«Я ушел в отставку, Моратти меня не увольнял. Самой большой ошибкой было то, что приход Липпи уже был объявлен, после чего я словно потерял стабильность в глазах команды. У меня не было другого выбора, кроме как уйти, в том числе для того, чтобы повысить ответственность игроков. У меня была возможность тренировать Роналдо «Феномена», величайшего игрока, который когда-либо был в моей команде. К сожалению, в тот год у него было много проблем со здоровьем», – вспоминал Луческу.

Дискотеки Роналдо

Бразилец Роналдо на момент прихода Мирчи Луческу проводил в «Интере» свой второй сезон. «Нерадзурри» приобрели его летом 1997-го за 19,5 миллионов фунтов, что на тот момент стало новым рекордом для мирового футбола по сумме, затраченной на трансфер одного игрока. В Серии А-1997/98 Роналдо наколотил 25 мячей в ворота соперников, став вторым лучшим бомбардиром чемпионата после немца Оливера Бирхоффа из «Удинезе», за что был признан лучшим игроком сезона, хотя «нерадзурри» и не сумели взять чемпионство. «Интер» тогда финишировал вторым, пропустив вперед на пять очков «Ювентус»…

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Однако второй свой сезон в «Интере» Роналдо провел уже менее удачно. И дело не в резко ухудшившейся результативности, а в том, что у бразильца начались перманентные проблемы со здоровьем – в основном с коленями, которые впоследствии многократно будут допекать «Феномену» по ходу карьеры и не дадут ему реализовать свой невероятный потенциал на максимум.

Когда Луческу пришел в «Интер» Роналдо как раз заканчивал свое восстановление. Вскоре он вернулся из лазарета и даже начал забивать, но в середине января 1999-го опять был вынужден обратиться к медикам. В итоге под руководством Мирчи звездный бразилец провел только 10 матчей, в которых забил 3 мяча, а выдающуюся результативность Роналдо начал демонстрировать уже под конец сезона-1998/99, завершив его с показателем 14 забитых мячей в 19 поединках Серии А.

Сам Луческу был очень хорошо расположен к Роналдо, хотя в целом фанаты «Интера» в тот момент активно хейтили бразильца, оказавшегося своего рода изгоем после неудачных выступлений в финале ЧМ-1998 во Франции, где «Феномен» не сумел проявить свои лучшие качества из-за причин, которые многие до сих пор относят к разряду конспирологических…

Впрочем, Мирча считал и считает, что реализовать себя на полную в «Интере», в том чисел и под его руководством, бразильскому гению помешал плохой уровень трудовой дисциплины.

«Было приятно видеть его в своей команде, но Роналдо не любил тренировки. Он проводил больше времени на дискотеках, чем на поле. Он хотел играть без тренировок, но его талант был фантастическим», – отмечал Луческу, но всякий раз после подобных критических отзывов давал понять, что именно «Феномен» являлся самым большим талантом, с которым ему когда-либо посчастливилось работать.

Эпичные ссоры с Уэстом

В заключении вернемся к той теме, о которой обещали еще поговорить – взаимоотношениях Мирчи Луческу с нигерийским центрбеком Тарибо Уэстом, который был подписан «Интером» еще летом 1997 года из французского «Осера».

Сработаться с экстравагантным (чего стоят только яркие прически Тарибо!) африканцем у Мирчи не получилось практически сразу. У прежнего наставника Уэст был одним из ключевых игроков команды, но Луческу, как «новая метла», с ходу дал понять – у него все равны и шанс может получить кто угодно. Причем Тарибо, известный своими эксцентричными выходками, не выдержал в первом же матче против «Виченцы», о котором мы уже рассказывали. Тогда Мирча принял решение заменить нигерийца на Сильвестра, а Уэст, уходя с поля, бросил снятую с себя футболку просто в лицо главному тренеру…

«Он бросил мне в лицо свою футболку. А затем самым ярким моментом стало то, что заменивший его Сильвестр, который позже играл за «Манчестер Юнайтед», забил спасительный для нашей команды мяч. В итоге клубу пришлось убрать Уэста. Я ничего не просил. Я просто оставил его в покое. Но однажды произошел интересный случай: Тарибо позвал меня к себе в комнату. Там он открыл передо мной Библию и сказал, что он – звезда Африки, и что он должен играть во что бы то ни стало», – рассказывал Луческу.

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Сложно сказать, произвел ли случай с Библией какое-то особое впечатление на Луческу, но румын не стал окончательно «ставить крест» на Уэсте. Более того, Мирча продолжал включать африканца в заявку на матчи, но тот вскоре выдал очередную порцию «чудес»…

21 февраля 1999 года «Интер» играл гостевой матч чемпионата против «Лацио», который складывался для «нерадзурри» не слишком-то и удачно. При счете 0:1 Луческу начал звать к себе Уэста, чтобы попросить того готовиться выйти на замену и попытаться усилить игру. Но Тарибо отказался это делать, причем демонстративно и на глазах всей команды.

«Я не двигался, просто сидел на своем месте. Потом он подошел и сказал: «Если ты сейчас же не встанешь, то больше никогда не наденешь футболку «Интера». Я посмотрел ему в глаза, обозвал его придурком и не стал вставать», – рассказывал Уэст.

Свое слово Луческу не сдержал. Он еще несколько раз выпускал Уэста в составе, в том числе дав нигерийцу возможность провести все 90 минут в последнем для себя поединке во главе «нерадзурри» против «Сампдории» (0:4). Впоследствии Мирча прямо признавался, что у него были не самые лучшие отношения с африканцем, что, возможно, сказалось на дальнейших взглядах румына по отношению к игрокам с этого континента…

«Для меня Уэст никогда не был важным игроком в составе «Интера». Он был слабым, очень нескоординированным, часто падал, и мы смеялись над этим. У меня не было с ним хороших отношений, и после того, как он бросил футболку в меня во время матча с «Виченцей», я хотел больше не выпускать его на поле. Я никогда не считал его важным игроком. Потом он перешел в «Милан», и я до сих пор не понимаю, почему, но, возможно, нам стоит спросить клуб «россонери», почему они захотели его подписать», – говорил Луческу.

Нереализованный шанс на высшем уровне

После «Интера» в топ-5 европейских чемпионатов больше так и не нашлось еще одного Массимо Моратти, который бы поверил в способности Луческу сделать успешную команду в одной из лучших национальных лиг континента. Карьера Мирчи так и не получила возможности продвинуться на качественно новый уровень – по сути, свой шанс Луческу тогда загубил, хотя формально «Интер» и так вряд ли бы оставил его во главе команды, учитывая предварительную договоренность с Липпи.

Впрочем, после ухода из «Интера» Луческу в Италии больше не работал. Вскоре он вернулся на родину, где недолгое время был коучем «Рапида» из Бухареста, а затем… Затем было приглашение в Турцию и работа сперва с «Галатасараем», а затем – с «Бешикташем», после увольнения из которого Мирча и перебрался в Украину – в ряды «Шахтера». Впрочем, об этой истории мы совсем недавно уже рассказывали, причем достаточно детально…