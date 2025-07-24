«Пусть Луческу катится к черту». Как румын переходил из Бешикташа в Шахтер

Румынскому наставнику Мирче Луческу в его долгой тренерской карьере довелось поработать во многих клубах и странах. Однако вряд ли кто-то будет спорить, что наибольших успехов и признания этот специалист достиг в Украине с «Шахтером». За 12 лет, проведенных на лавке «горняков» (с 2004-го по 2016-й), Луческу выиграл с командой 22 трофея, в том числе: Кубок УЕФА, 8 чемпионств в УПЛ, 6 Кубков и 7 Суперкубков Украины. И каким бы неоднозначным не оказалось дальнейшее расставание Мирчи с «Шахтером», включая пресловутое возвращение румына в Украину для работы с «Динамо», этот наставник надолго, если не навсегда, останется в истории донецкого клуба.

Впрочем, удалось Луческу оставить след и в истории турецкого «Бешикташа» – команды, с которой сегодня «горнякам» предстоит провести первый матч в рамках второго раунда квалификации Лиги Европы. Любопытно и то, что в «Шахтер» Мирча перебрался как раз из стана «черных орлов», причем, что в принципе привычно для Луческу, не без шумихи и скандала…

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В Турции Мирча Луческу оказался летом 2000 года. Румына пригласил к себе «Галатасарай», который как раз едва-едва сенсационным образом обыграл в финале Кубка УЕФА лондонский «Арсенал», получив возможность разыграть Суперкубок УЕФА с «Реалом». Матч против мадридцев стамбульская команда выиграла в дополнительное время благодаря дублю бразильского топ-голеадора тех лет Марио Жардела (2:1), чем обеспечила для Луческу в целом отличный старт в новой стране.

Впрочем, с ходу привести «Галатасарай» к чемпионству в Турции Мирча не сумел. Сезон-2000/01 «львы» завершили на второй позиции в турнирной таблице, отстав от «Фенербахче» на три пункта, однако увольнять румынского наставника традиционно импульсивное руководство турецкого клуба не стало. Дело в том, что в том же сезоне «Галатасарай» добился исторической вершины в Лиге чемпионов – дошел до четвертьфинала, где в напряженной битве уступил «Реалу». В первом матче стамбульцы на своем поле обыграли испанцев со счетом 3:2, а вот спустя две недели, что называется, «перегорели» и проиграли вчистую – 0:3.

В сезоне-2001/02 Луческу помог «Галатасараю» вернуть чемпионство, обойдя на те же три пункта, которые стали решающими и годом ранее, «Фенербахче». Но, вопреки ожиданиям, остаться во главе «львов» Мирче не удалось. Он был уволен, так как у руководства «Галатасарая» появилась возможность вернуть Фатиха Терима, который предыдущие два года без особых успехов провел в итальянских «Фиорентине» и «Милане». Тягаться в степени авторитетности с самим «Императором» Мирче тогда банально не приходилось…

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Очевидно, что «Галатасарай» Мирча Луческу покидал не без обиды. Он чувствовал, что в целом проделал хорошую работу, но его выкинули просто потому, что в коллектив вернулся прежний «хозяин» – тот, кто и помог «львам» завоевать сенсационную победу в Кубке УЕФА-1999/2000. Как минимум тогда, летом 2002-го, решение боссов «Галатасарая» казалось не слишком-то и правильным, что в принципе и подтвердили следующие несколько сезонов, в течение которых на тренерской лавке «львов» происходила чехарда со сменой наставников, а команда никак не могла выиграть чемпионство…

Луческу оказался у руля «Бешикташа» как раз накануне сезона, предвосхищающего празднование столетия со дня основания этого клуба. Это было чрезвычайно важное событие для всех руководителей и фанатов «черных орлов», а потому на Мирчу делалась особая ставка, и его обида на «Галатасарай», добавляющая мотивации наставнику, сразу же убедила боссов «Бешикташа», что перед ними именно тот, кто нужен.

Первым делом Луческу вернул в «Бешикташ» его известного воспитанника, получившего в Турции прозвище «Король» – атакующего полузащитника Сергена Ялчина. До этого футболист уже работал с Мирчей в «Галатасарае», где румын видел в Ялчине преемника для Георге Хаджи, но проявить себя на полную в стане «львов» у Сергена не вышло из-за травмы. Возвращение в родной «Бешикташ» для Ялчина обещало стать непростым, но Луческу удалось убедить фанатов «черных орлов», что в интересах клуба, да еще и накануне празднования 100-летия, всем сторонам нужно закопать «топор войны» и не вспоминать прошлого (фанам «Бешикташа» было непросто простить Ялчина за выступления в стане «Галатасарая)…

Getty Images/Global Images Ukraine. Cерген Ялчин и Мирча Луческу

Помимо Ялчина, Луческу привез в «Бешикташ» защитника «Ромы» Антонио Карлоса Заго, вратаря «Бока Хуниорс» Оскара Кордобу, опорника «Брешиа», ранее игравшего за «Милан», Федерико Джунти, форварда «Марселя», уже имевшего опыт выступлений за «черных орлов», Паскаля Нума и некоторых других новичков. Не все они заиграли, однако в целом Луческу удалось провести со своей новой командой один из лучших сезонов в ее истории – это было достойное празднование 100-летия клуба!

Сезон-2002/03 «Бешикташ» завершил победой в Суперлиге, проиграв только один раз в 34 турах. Оба принципиальных соперника «черных орлов» – «Галатасарай» и «Фенербахче» – были обыграны в чемпионате по два раза, что привело фанатов в восторг. Кроме того, Луческу тактически изменил игру «Бешикташа», успешно опробовав в этой команде новую для нее схему в три центральных защитника. Формально это была расстановка 3-5-2, которая легко, при необходимости, трансформировалась в 5-3-2 и даже в 4-4-2.

«Бешикташ» не просто сверх убедительно выиграл Суперлигу-2002/03 (на финише преимущество над «Галатасараем», который оказался вторым, составило 8 очков), но и выдал свой самый успешный сезон в истории в еврокубках. «Черные орлы» с Луческу во главе добрались до четвертьфинала Кубка УЕФА, причем в 1/16 финала устранили с дороги киевское «Динамо» (3:1, 0:0), споткнувшись в итоге на римском «Лацио» (0:1, 1:2).

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Казалось бы, Луческу создал практически идеальную команду в «Бешикташе». Эксперты отмечали, что «черные орлы» начали играть в так называемый «тотальный футбол», демонстрируя прекрасный прессинг с умением отменно обороняться, а еще много и со вкусом забивать. Причем голами в составе «Бешикташа» мог отличиться практически любой футболист, и это добавляло головной боли наставникам команд-соперниц «черных орлов».

Второй сезон Луческу во главе «Бешикташа» начался для команды более чем успешно. В чемпионате команда выдала стартовую серию из пяти кряду побед, после чего потеряла очки с «Истанбулспором» (1:1), но четко застолбила за собой первое место и не проигрывала вплоть до начала второго круга, то есть выдала 17 матчей без поражений в национальной лиге кряду! В период месячной зимней паузы эксперты отмечали, что «Бешикташ» является очевидным фаворитом в борьбе за «золото» чемпионата, но… Далее с «черными орлами» начало твориться нечто непонятное, что «снесло крышу» и самому Луческу.

В 18-м туре «Бешикташ» неожиданно на своем поле уступил «Самсунспору», который в самом начале чемпионата без проблем одолел со счетом 3:1. Вторая игра в Суперлиге-2003/04 с «красной молнией» точно пошла не по сценарию Луческу. Еще в первом тайме «Бешикташ» остался без трех футболистов (Антонио Карлоса Заго, Ибрахима Узюльмеза и Ахмета Йылдырыма), которые увидели перед собой красные карточки. Это помогло «Самсунспору» уйти на перерыв, имея преимущество в счете (1:0), но во втором тайме катастрофа для «Бешикташа» только усугубилась. Матч завершился поражением команды Луческу – 0:4, а к финальному свистку «черные орлы» оставались на поле вшестером, так как удалены были еще и Даниэл Панку с Ильханом Мансызом…

Луческу, который начинал второй круг как коуч команды, имеющей 11-очковый отрыв в турнирной таблице от второго места, после сенсационного и безжалостного поражения от «Самсунспора» был просто вне себя от гнева. Негативные эмоции румынский коуч выплеснул на спортивного комментатора Ахмета Чакара прямо в прямом эфире после поединка. Ссора с журналистом привела к тому, что турецкие СМИ мгновенно ополчились против Мирчи, а для «Бешикташа» ситуация усугубилась еще и тем, что фанаты команды несколько раз прицельно попали снежками в рефери матча против «Самсунспора» Джема Папилы, в том числе и прямо в лицо.

На рубеже зимы-весны 2004 года «Бешикташ» получил еще один удар – команда Луческу вылетела в третьем раунде Кубка УЕФА от «Валенсии», причем была буквально деклассированна испанцами по сумме двух матчей – 5:2 (3:2, 2:0). В это же время ситуация начала «сыпаться» и в чемпионате – «Бешикташ» стремительно терял преимущество над соперниками в турнирной таблице, позволяя себе проигрывать даже таким соперникам как «Истанбулспор» или «Диярбакырспор».

У Луческу резко осложнились отношения не только с прессой, но и с руководством Турецкой футбольной федерации. В одном из интервью в концовке сезона-2003/04 румынский наставник, понимающий, что дела его команды идут из рук вон плохо, позволил себе высказывание, получившее очень широкий резонанс в тамошнем футболе в целом. Мирча, намекая на то, что против «Бешикташа» идет нечестная кулуарная борьба, сказал буквально следующее: «Румынская лига во времена Чаушеску была чище, чем нынешняя турецкая».

Функционеры Турецкой футбольной федерации вынесли Луческу строгое предупреждение, а его «Бешикташ» завалил концовку сезона, проиграв четыре финальных матча и в итоге финишировал лишь третьим, пропустив вперед «Фенербахче» («желтые канарейки» стали чемпионами) и «Трабзонспор». Причем землякам «черные орлы» проиграли аж 14 очков, хотя имели колоссальную фору перед остальными после первого круга…

Логично, что ни о каком продлении сотрудничества с Луческу речь идти уже не могла. Румынский наставник фактически покинул команду за несколько туров до финиша, осознавая, что чемпионат уже проигран. В конце мая 2004-го Мирча возглавил «Шахтер», и даже успел в концовке сезона оказаться на скамейке донецкой команды в финале Кубка Украины против «Днепра», который «горняки» выиграли благодаря мячам нынешнего коуча молодежной команды клуба Алексея Белика и, пожалуй, главного иуды современного отечественного футбола анатолия тимощука.

А вот из Турции Луческу в 2004-м уходил под аккомпанемент шквальной критики. В частности, известный тамошний журналист Хынджал Улуч (скончался в ноябре 2022-го в возрасте 83 лет) заявил про румына буквально следующее: «Луческу пришел, запачкал всю Турцию и уехал со своей грязью. Пусть катится к черту! Он все еще что-то там говорит. О, как хорошо, что мы от него избавились. Оказывается, мы украли у него чемпионство. Может, стоит спросить у Синана Энгина (спортивного директора «Бешикташа» тех лет – Прим. Авт.), кто сделал команду чемпионом в сезоне-2002/03: Луческу или он? Вы увидите, что «Шахтер» ничего не добьется с Луческу. Я знаю футбол, и уверен в этом».

Как видим, опытный Улуч все-таки глубоко ошибался относительно карьеры Луческу в Украине. В «Шахтере» Мирча доказал, что является специалистом очень высокого уровня, и способен добиваться успехов не только в нетоповых чемпионатах Европы, но и в континентальных турнирах. Впрочем, это тема уже для совсем иного разговора…