Он вылетает в Мюнхен. Бавария договорилась о трансфере тол-игрока Ливерпуля

Немецкая «Бавария» достигла полной договорённости с «Ливерпулем» по трансферу колумбийского вингера Луиса Диаса.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, сделка включает пакет в 75 млн евро. Футболист отправляется в Мюнхен для прохождения медосмотра, который запланирован на понедельник, 28 июля.

Луис Диас подпишет контракт с мюнхенским клубом до лета 2029 года. Колумбийский футболист стремился сменить клуб, а «Ливерпуль» принял предложенные условия.

В прошлом сезоне 28-летний Диас сыграл 50 матчей за «Ливерпуль» во всех турнирах, отметившись 17 голами. Веб-портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 70 млн евро.

🔴⚪️✈️ Luis Diaz will travel on Monday for medical and signature at Bayern. 🇩🇪

🚨🇨🇴 FC Bayern reach full agreement to sign Luis Diaz from Liverpool, here we go!



€75m package agreed and authorization for medical also confirmed from #LFC.



Lucho wanted to leave, Liverpool accept the conditions and Diaz will now sign a four year deal at Bayern.



🔴⚪️✈️ pic.twitter.com/NdHtU33XSX