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Португалия
27 июля 2025, 12:57 | Обновлено 27 июля 2025, 13:01
687
0

Спортинг определился с заменой Дьекереша. Документы уже подписаны

Луис Хавьер Суарес станет игроком португальского клуба

27 июля 2025, 12:57 | Обновлено 27 июля 2025, 13:01
687
0
Спортинг определился с заменой Дьекереша. Документы уже подписаны
Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Хавьер Суарес

Колумбийский нападающий «Альмерии» Луис Хавьер Суарес станет игроком лиссабонского «Спортинга», сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, клубы достигли соглашения по трансферу 27-летнего футболиста, который в португальской команде должен заменить Виктора Дьекереша, ушедшего в «Арсенал». Документы уже подписаны.

В прошедшем сезоне Луис Хавьер Суарес провел 43 матча на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться 31 забитым голом и 5 голевыми передачами. «Альмерия» прошлый сезон провел в испанской Сегунде.

Ранее сообщалось о том, что «Арсенал» подписал топ-форварда Дьекереша.

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Луис Хавьер Суарес Альмерия Спортинг Лиссабон трансферы трансферы Ла Лиги чемпионат Португалии по футболу Виктор Дьекереш
Даниил Кирияка Источник: Фабрицио Романо
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