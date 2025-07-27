Спортинг определился с заменой Дьекереша. Документы уже подписаны
Луис Хавьер Суарес станет игроком португальского клуба
Колумбийский нападающий «Альмерии» Луис Хавьер Суарес станет игроком лиссабонского «Спортинга», сообщает Фабрицио Романо.
По информации источника, клубы достигли соглашения по трансферу 27-летнего футболиста, который в португальской команде должен заменить Виктора Дьекереша, ушедшего в «Арсенал». Документы уже подписаны.
В прошедшем сезоне Луис Хавьер Суарес провел 43 матча на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться 31 забитым голом и 5 голевыми передачами. «Альмерия» прошлый сезон провел в испанской Сегунде.
Ранее сообщалось о том, что «Арсенал» подписал топ-форварда Дьекереша.
🚨🟢 Sporting and Almería have just signed all official documents for Luis Jávier Suárez deal.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 27, 2025
Sporting have their new striker to replace Viktor Gyökeres. ✅🇨🇴 pic.twitter.com/DB5Qx27r59
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