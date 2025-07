Спортинг определился с заменой Дьекереша. Документы уже подписаны

Колумбийский нападающий «Альмерии» Луис Хавьер Суарес станет игроком лиссабонского «Спортинга», сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, клубы достигли соглашения по трансферу 27-летнего футболиста, который в португальской команде должен заменить Виктора Дьекереша, ушедшего в «Арсенал». Документы уже подписаны.

В прошедшем сезоне Луис Хавьер Суарес провел 43 матча на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться 31 забитым голом и 5 голевыми передачами. «Альмерия» прошлый сезон провел в испанской Сегунде.

Ранее сообщалось о том, что «Арсенал» подписал топ-форварда Дьекереша.

🚨🟢 Sporting and Almería have just signed all official documents for Luis Jávier Suárez deal.



Sporting have their new striker to replace Viktor Gyökeres. ✅🇨🇴 pic.twitter.com/DB5Qx27r59