Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. 50 миллионов фунтов. Английский клуб связался с представителями Судакова
Англия
23 июля 2025, 14:21 | Обновлено 23 июля 2025, 14:22
1272
9

50 миллионов фунтов. Английский клуб связался с представителями Судакова

Георгий Судаков привлекает внимание «Вест Хэма»

23 июля 2025, 14:21 | Обновлено 23 июля 2025, 14:22
1272
9
50 миллионов фунтов. Английский клуб связался с представителями Судакова
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

Украинский полузащитник донецкого «Шахтера» Георгий Судаков привлекает внимание «Вест Хэма», солообщает Алан никскон.

По информации источника, лондонский клуб связался с представителями звезды сборной Украины для обсуждения потенциального трансфера. За Георгия готовы заплатить 30 миллионов евро.

Также внимание «молотобойцев» привлекает Харви Эллиотт из «Ливерпуля», которого английский гранд намерен отпустить за сумму около 50 миллионов фунтов либо 40 миллионов фунтов с прописанным пунктом выкупа в контракте, и Джейкоб Рэмзи из «Астон Виллы».

Ранее сообщалось о том, что клуб АПЛ готов заплатить 30 млн фунтов за Судакова.

По теме:
Рябоконь пригласил в клуб полузащитника с большим опытом в УПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Новичок УПЛ подписал двух испанских футболистов
ФОТО. Шахтер прибыл в Стамбул на матч с Бешикташем
Георгий Судаков трансферы трансферы АПЛ трансферы УПЛ Джейкоб Рэмзи Харви Эллиотт Ливерпуль Шахтер Донецк Вест Хэм Астон Вилла
Даниил Кирияка Источник
Оцените материал
(11)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ХРГОВИЧ: «Именно благодаря этому Усику удалось победить, но он пропустил»
Бокс | 23 июля 2025, 01:00 1
ХРГОВИЧ: «Именно благодаря этому Усику удалось победить, но он пропустил»
ХРГОВИЧ: «Именно благодаря этому Усику удалось победить, но он пропустил»

Хорватский супертяжеловес поделился мыслями о бое

Оказывается, Дюбуа опоздал на проигранный бой с Усиком. Причина – удивит
Бокс | 23 июля 2025, 08:04 2
Оказывается, Дюбуа опоздал на проигранный бой с Усиком. Причина – удивит
Оказывается, Дюбуа опоздал на проигранный бой с Усиком. Причина – удивит

Даниэль попал на вечеринку перед боем

Арсенал – Милан. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Футбол | 23.07.2025, 14:01
Арсенал – Милан. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Арсенал – Милан. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Джошуа обратился к Усику после победы над Дюбуа и вспомнил Кличко
Бокс | 23.07.2025, 06:00
Джошуа обратился к Усику после победы над Дюбуа и вспомнил Кличко
Джошуа обратился к Усику после победы над Дюбуа и вспомнил Кличко
ФОТО. Журналистка Шахтера впечатлила своим луком даже Арду Турана
Футбол | 23.07.2025, 13:38
ФОТО. Журналистка Шахтера впечатлила своим луком даже Арду Турана
ФОТО. Журналистка Шахтера впечатлила своим луком даже Арду Турана
Комментарии 9
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
easterly
Так 50 чи 30? І чого - футів чи фунтів?
Ответить
+2
Dynamo forever

А источник неизвестный
Ответить
+2
Перець
наша пісня гарна й нова починаєм її знову
Ответить
+2
sania
Автор, а де звязок між Судаковим і 50 мільйонами??
Ответить
+1
AK.228
Пфффф… несите его туда на руках 
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
SHN
Без двадцяти дев'ять? Десять!
Ааа без двадцяти дев'ять. Десять!
Баба глуха тетеря
Ответить
0
sania
50 мільйонів.. але за гравця Ліверпуля
Ответить
0
Andromed
навряд чи Шахтар відпустить його за 30 млн, а більше сумніваюсь що хтось дасть
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
БРИЕДИС: «Не думаю, что Усик сейчас смог бы его победить»
БРИЕДИС: «Не думаю, что Усик сейчас смог бы его победить»
21.07.2025, 20:37 12
Бокс
Впервые в истории. Известный клуб снялся с Суперкубка из-за усталости
Впервые в истории. Известный клуб снялся с Суперкубка из-за усталости
22.07.2025, 07:30 2
Футбол
ШОВКОВСКИЙ: «Перед матчем на Мальте у Динамо есть две кадровые потери»
ШОВКОВСКИЙ: «Перед матчем на Мальте у Динамо есть две кадровые потери»
21.07.2025, 20:47 10
Футбол
Легенда бокса заметил деталь, стоившую Дюбуа победы над Усиком
Легенда бокса заметил деталь, стоившую Дюбуа победы над Усиком
22.07.2025, 14:46 6
Бокс
Красюк сообщил, чем теперь занимается после разрыва отношений с Усиком
Красюк сообщил, чем теперь занимается после разрыва отношений с Усиком
22.07.2025, 08:34 6
Бокс
Два звездных игрока Реала не разговаривают с Винисиусом. Известна причина
Два звездных игрока Реала не разговаривают с Винисиусом. Известна причина
22.07.2025, 11:52 3
Футбол
Уоррен рассказал, как Дюбуа отреагировал на поражение от Усика
Уоррен рассказал, как Дюбуа отреагировал на поражение от Усика
21.07.2025, 12:56 2
Бокс
Лопнуло терпение? Президент ПСЖ идет на решительные действия ради Забарного
Лопнуло терпение? Президент ПСЖ идет на решительные действия ради Забарного
21.07.2025, 23:37 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем