50 миллионов фунтов. Английский клуб связался с представителями Судакова

Украинский полузащитник донецкого «Шахтера» Георгий Судаков привлекает внимание «Вест Хэма», солообщает Алан никскон.

По информации источника, лондонский клуб связался с представителями звезды сборной Украины для обсуждения потенциального трансфера. За Георгия готовы заплатить 30 миллионов евро.

Также внимание «молотобойцев» привлекает Харви Эллиотт из «Ливерпуля», которого английский гранд намерен отпустить за сумму около 50 миллионов фунтов либо 40 миллионов фунтов с прописанным пунктом выкупа в контракте, и Джейкоб Рэмзи из «Астон Виллы».

Ранее сообщалось о том, что клуб АПЛ готов заплатить 30 млн фунтов за Судакова.