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  4. Клуб АПЛ готов заплатить 30 млн фунтов за Судакова
Украина. Премьер лига
22 июля 2025, 10:01 |
487
3

Клуб АПЛ готов заплатить 30 млн фунтов за Судакова

«Вест Хэм» уже сделал запрос и готов поторговаться с «горняками»

22 июля 2025, 10:01 |
487
3
Клуб АПЛ готов заплатить 30 млн фунтов за Судакова
shakhtar.com. Георгий Судаков

Бронзовый призер УПЛ «Шахтер» имеет возможность продать этим летом своего 22-летнего лидера команды Георгия Судакова.

Сообщается, что в последние дни активный интерес к хавбеку сборной Украины возобновил клуб английской Премьер-лиги «Вест Хэм».

В прошедшие выходные представители «молотобойцев» выходили на «горняков», чтобы договориться о сумме отступных за Судакова.

У «Вест Хэма» есть деньги после продажи за 55 миллионов фунтов Мохаммеда Кудуса в «Тоттенхэм», однако лондонцы хотят подписать Судакова за «реальную цену» и не готовы платить более 30 миллионов фунтов.

Сам Судаков хотел бы попробовать свои силы в АПЛ, хотя в «Вест Хэме» понимают, что молодому украинцу потребуется минимум год на адаптацию, и что с ходу полноценно заменить Кудуса он вряд ли сможет.

Ранее сообщалось, что недавно запрос по Судакову в «Шахтер» направляла «Бенфика».

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Георгий Судаков Вест Хэм Шахтер Донецк трансферы АПЛ трансферы трансферы УПЛ
Алексей Сливченко Источник: West Ham Zone
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AK.228
Продавайте !!
Судаков лучше играть в УПЛ не станет 
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+2
Burevestnik
як у нього там складеться то х.. його знає,
але для ШД це вигідна партія.
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+1
alexssumin1
Продавайте! Він занадто слабкий як футболіст
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0
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