Клуб АПЛ готов заплатить 30 млн фунтов за Судакова
«Вест Хэм» уже сделал запрос и готов поторговаться с «горняками»
Бронзовый призер УПЛ «Шахтер» имеет возможность продать этим летом своего 22-летнего лидера команды Георгия Судакова.
Сообщается, что в последние дни активный интерес к хавбеку сборной Украины возобновил клуб английской Премьер-лиги «Вест Хэм».
В прошедшие выходные представители «молотобойцев» выходили на «горняков», чтобы договориться о сумме отступных за Судакова.
У «Вест Хэма» есть деньги после продажи за 55 миллионов фунтов Мохаммеда Кудуса в «Тоттенхэм», однако лондонцы хотят подписать Судакова за «реальную цену» и не готовы платить более 30 миллионов фунтов.
Сам Судаков хотел бы попробовать свои силы в АПЛ, хотя в «Вест Хэме» понимают, что молодому украинцу потребуется минимум год на адаптацию, и что с ходу полноценно заменить Кудуса он вряд ли сможет.
Ранее сообщалось, что недавно запрос по Судакову в «Шахтер» направляла «Бенфика».
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