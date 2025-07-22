Клуб АПЛ готов заплатить 30 млн фунтов за Судакова

Бронзовый призер УПЛ «Шахтер» имеет возможность продать этим летом своего 22-летнего лидера команды Георгия Судакова.

Сообщается, что в последние дни активный интерес к хавбеку сборной Украины возобновил клуб английской Премьер-лиги «Вест Хэм».

В прошедшие выходные представители «молотобойцев» выходили на «горняков», чтобы договориться о сумме отступных за Судакова.

У «Вест Хэма» есть деньги после продажи за 55 миллионов фунтов Мохаммеда Кудуса в «Тоттенхэм», однако лондонцы хотят подписать Судакова за «реальную цену» и не готовы платить более 30 миллионов фунтов.

Сам Судаков хотел бы попробовать свои силы в АПЛ, хотя в «Вест Хэме» понимают, что молодому украинцу потребуется минимум год на адаптацию, и что с ходу полноценно заменить Кудуса он вряд ли сможет.

Ранее сообщалось, что недавно запрос по Судакову в «Шахтер» направляла «Бенфика».