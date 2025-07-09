Англия09 июля 2025, 20:58 | Обновлено 09 июля 2025, 21:10
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Тоттенхэм купит игрока за 55 млн. Между клубами не было трансферов 14 лет
Кудус перейдет в Тоттенхэм из Вест Хэма
09 июля 2025, 20:58 | Обновлено 09 июля 2025, 21:10
889
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Тоттенхэм и Вест Хэм согласовали трансфер вингера Мохаммеда Кудуса за 55 миллионов фунтов. 24-летний игрок подпишет контракт на шесть лет.
Интересно, что между двумя лондонскими клубами не было переходов 14 лет – с момента трансфера хавбека Скотта Паркера в 2011 году.
В прошлом сезоне Кудус забил 5 голов и сделал 4 результативные передачи в 35 матчах. Трансфер войдет в топ-5 рекордных в истории Тоттенхэма.
Рекордным остается переход форвард Доменика Соланке за 65 миллионов евро.
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