Тоттенхэм купит игрока за 55 млн. Между клубами не было трансферов 14 лет

Тоттенхэм и Вест Хэм согласовали трансфер вингера Мохаммеда Кудуса за 55 миллионов фунтов. 24-летний игрок подпишет контракт на шесть лет.

Интересно, что между двумя лондонскими клубами не было переходов 14 лет – с момента трансфера хавбека Скотта Паркера в 2011 году.

В прошлом сезоне Кудус забил 5 голов и сделал 4 результативные передачи в 35 матчах. Трансфер войдет в топ-5 рекордных в истории Тоттенхэма.

Рекордным остается переход форвард Доменика Соланке за 65 миллионов евро.