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Англия
09 июля 2025, 20:58 | Обновлено 09 июля 2025, 21:10
889
0

Тоттенхэм купит игрока за 55 млн. Между клубами не было трансферов 14 лет

Кудус перейдет в Тоттенхэм из Вест Хэма

09 июля 2025, 20:58 | Обновлено 09 июля 2025, 21:10
889
0
Тоттенхэм купит игрока за 55 млн. Между клубами не было трансферов 14 лет
Getty Images/Global Images Ukraine. Мохаммед Кудус

Тоттенхэм и Вест Хэм согласовали трансфер вингера Мохаммеда Кудуса за 55 миллионов фунтов. 24-летний игрок подпишет контракт на шесть лет.

Интересно, что между двумя лондонскими клубами не было переходов 14 лет – с момента трансфера хавбека Скотта Паркера в 2011 году.

В прошлом сезоне Кудус забил 5 голов и сделал 4 результативные передачи в 35 матчах. Трансфер войдет в топ-5 рекордных в истории Тоттенхэма.

Рекордным остается переход форвард Доменика Соланке за 65 миллионов евро.

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Мохаммед Кудус Тоттенхэм Вест Хэм трансферы трансферы АПЛ
Иван Зинченко Источник: Sky Sports
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