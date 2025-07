Сборная Германии прервала фантастическую серию сборной Франции

В четвертьфинальном матче женского чемпионата Европы сборная Германии победила сборную Франции со счетом 1:1 (6:5 – по пен).

Матч запомнился интересными статистическими фактами.

Сборная Германии стала первой командой в 2025 году, которая смогла не проиграть сборной Франции в основные 90 минут игрового времени. Сделали это немцы, играя в меньшинстве.

До этой игры победная серия француженок в 2025 году составляла 11 матчей подряд.

Франция выбыла в восьми из последних своих девяти четвертьфиналов крупных соревнований (чемпионаты Европы и мира, Олимпийские игры).

Полин Пейро-Маньен стала первой вратарем сборной Франции, которая отбила пенальти в большом турнире (Евро, Чемпионат мира, Олимпийские игры) с момента начала анализа всех этих соревнований (2011).

В полуфинальных матчах сборная Англии сыграет против сборной Италии, а сборная Германии – против сборной Испании.

